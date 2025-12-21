mopo plus logo
Katze

Für Katzen gelten in Hamburg ab Januar 2026 neue Regeln (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn

paidKatzenhalter aufgepasst! Das gilt ab 1. Januar in Hamburg – und das sind die Kosten

Ab kommendem Jahr greift in Hamburg die neue Katzenschutzverordnung. Sie gilt für Katzen und Kater mit Freigang und beinhaltet so einige Verpflichtungen für die Besitzer – von Kastration bis Registrierung. Aber auch Halter von Stubentigern, die eigentlich nicht nach draußen dürfen, sollten sich Gedanken machen, ob sie nicht mal zum Tierarzt gehen sollten. Denn schon Silvester könnte es passieren, dass ein durchs Böllern verängstigtes Tier durch eine geöffnete Wohnungstür ausbüxt und nicht wieder zurückfindet. Was ab 2026 gilt, was eine Kastration kostet und wo es Unterstützung gibt, erfahren Sie hier.


