Kassenärzte mahnen: Jetzt gegen Grippe und Corona impfen lassen!

Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) appelliert an Menschen mit erhöhtem Risiko, sich in den kommenden Wochen gegen Grippe und Corona impfen zu lassen. Besonders Personen ab 60 Jahren sollten jetzt aktiv werden, um rechtzeitig Schutz vor den Wintermonaten aufzubauen.

Nach Angaben der KVH dauert es rund zwei Wochen, bis die Impfungen ihren vollen Schutz entfalten. „Impfen kann Leben retten! Jetzt ist der beste Zeitpunkt für eine Impfung gegen Influenza und Corona in den Praxen“, sagte Björn Parey, stellvertretender Vorsitzender der Vertreterversammlung der KV Hamburg.

Grippe: Geringe Impf-Quote bei über 60-Jährigen

Eine „echte“ Grippe könne schwerwiegende Folgen für Menschen aus den Risikogruppen haben – sogar lebensbedrohlich sein. Trotzdem waren in der vergangenen Saison laut dem RKI nur 38,2 Prozent der über 60-Jährigen gegen Influenza geimpft.

Corona: Hamburger Ärzte haben ausreichend Impfstoff

Wie KVH-Vizechef Parey weiter betonte, seien die Hamburger Arztpraxen vorbereitet und mit Impfstoff versorgt. „Wer unsicher ist, sollte seine Ärztin oder seinen Arzt ansprechen“, so Parey. Die Ärztinnen und Ärzte könnten individuell beraten, ob eine Grippe- oder Corona-Impfung sinnvoll sei. Laut KVH übernehmen die Krankenkassen die Kosten für alle Personen, die zu einer Risikogruppe gehören. Auch bei Menschen, die nicht zu den Gruppen zählen, übernehmen einige gesetzliche Krankenkassen die Impfung.

Das könnte Sie auch interessieren: Zahl der Corona-Fälle in Hamburg und im Norden steigt

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Grippeschutzimpfung für Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranke, Schwangere sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Eine Corona-Auffrischungsimpfung wird unter anderem für alle ab 60 Jahren sowie für Menschen mit Vorerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem empfohlen. (mp)