Mehrere Stunden waren am Dienstagabend 23 Fahrgäste in der Luft gefangen. Nicht der erste Vorfall dieser Art auf dem Hamburger Dom.

Schock auf dem Frühlingsdom 2023: Die Gondel des Fahrgeschäfts „Jekyll und Hyde“ blieb plötzlich in der Luft stehen. Marius Röer

23 Menschen, drei Stunden lang in rund 25 Metern Höhe gefangen: Der Zwischenfall am „Nordic Tower“ auf dem Hamburger Dom hat in der Nacht zum Mittwoch einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es ist allerdings längst nicht das erste Mal in den vergangenen Jahren, dass ein Fahrgeschäft auf dem Dom plötzlich den Dienst versagt und Besucher in luftiger Höhe ausharren müssen.

2025: Fahrgäste sitzen 66 Meter über dem Boden fest

Erst im Dezember vergangenen Jahres sorgte eine Panne auf dem Dom für bange Momente. Beim höchsten transportablen Flugkarussell der Welt blieben Fahrgäste wegen eines technischen Defekts in rund 66 Metern Höhe sitzen. Mitarbeiter versuchten zunächst, das Fahrgeschäft wieder in Gang zu bringen. Schließlich konnten die Besucher sicher wieder nach unten gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

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2024: Drei Menschen im „Höllenblitz“ gefangen

Auch im April 2024 mussten Einsatzkräfte zu einem Fahrgeschäft ausrücken. Beim „Höllenblitz“ war eine Gondel mit drei Personen an Bord in etwa sechs Metern Höhe stehen geblieben. Die Fahrgäste konnten sich nicht selbst befreien. Die Feuerwehr rückte an und rettete die drei Menschen aus ihrer misslichen Lage. Ursache war offenbar ein technischer Defekt.

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Die Achterbahn „Höllenblitz“ auf dem Dom: Feuerwehrleute mussten drei Passagiere aus einer Gondel retten. Christoph Seemann/HamburgNews

2024: Junge wird aus Fahrgeschäft geschleudert

Nicht immer bleibt es bei einer Panne ohne Verletzte. Im Juli 2024 wurde ein elfjähriger Junge während der Fahrt aus dem Fahrgeschäft „Action“ geschleudert. Nach Angaben der Polizei waren die Bügel ordnungsgemäß geschlossen. Der Junge wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.

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2023: Sechs Fahrgäste sitzen im „Jekyll & Hyde“ fest

Besonders lange mussten sechs Fahrgäste im April 2023 ausharren. Das Überkopffahrgeschäft „Jekyll & Hyde“ blieb in rund 20 Metern Höhe stehen. Ein Fahrgast befand sich dabei fast zwei Stunden lang in schräger Position mit dem Oberkörper nach unten. Schließlich wurden die sechs Menschen von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet. Ursache war nach Angaben des Betreibers ein Getriebeschaden.

Das Karussell „Sky Dance“ auf dem Hamburger Dom blieb 2023 aufgrund eines Defekts stehen. Stoppenhagen

2023: „Sky Dance“ bleibt in 45 Metern Höhe stehen

Nur gut zwei Wochen später gab es erneut einen Zwischenfall in luftiger Höhe. Beim „Sky Dance“ ging im April 2023 plötzlich nichts mehr. Ein technischer Defekt an einem Stromkabel hatte das Fahrgeschäft lahmgelegt. Rund 20 Minuten lang saßen die Fahrgäste in bis zu 45 Metern Höhe fest, ehe das Karussell wieder zu Boden gebracht werden konnte. Feuerwehr und Polizei mussten diesmal nicht eingreifen.

1981: Das schlimmste Unglück der Dom-Geschichte

Der schwerste Unfall auf dem Hamburger Dom liegt inzwischen mehr als 40 Jahre zurück. In der Nacht vom 13. auf den 14. August 1981 kam es beim Flugkarussell „Skylab“ zur Katastrophe. Ein ausgefahrener Teleskopkran geriet in den Fahrbereich des Karussells, Gondeln prallten gegen den Kran. Sieben Menschen starben, 16 weitere wurden verletzt.

Die Looping-Bahn „Skylab“ stößt mit einem Teleskopkran zusammen – die Gondeln werden aufgerissen, die Fahrgäste stürzen 15 Meter in die Tiefe Thomas Hirschbiegel

Bis heute gilt das Unglück als das schwerste in der Geschichte des Hamburger Dom. Ein Überlebender erinnerte sich 2021 in der MOPO an die Katastrophe, bei der aus einem fröhlichen Volksfestabend innerhalb von Sekunden eine Tragödie wurde.

Seitdem sind die Sicherheitsvorschriften für die Fahrgeschäfte immer wieder verschärft worden. Die jüngsten Vorfälle zeigen dennoch: Auch moderne Technik ist nicht vor Pannen gefeit. Am „Nordic Tower“ mussten die 23 Fahrgäste zwar lange ausharren – am Ende konnten aber alle unverletzt aussteigen.