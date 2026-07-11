Schreck auf der Alster: Vier Kanufahrer sind am Samstagmittag nahe der Kennedybrücke gekentert. Die Rettungskräfte waren innerhalb weniger Minute vor Ort, weil parallel der Triathlon stattfand.

Die Einsatzkräfte vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) waren wegen des Wettbewerbs ohnehin in der Nähe und konnten direkt aufbrechen, als der Notruf gegen 12.35 Uhr einging. Auch die Feuerwehr und ein Hubschrauber machten sich auf den Weg.

Die vier Kanufahrer konnten entsprechend schnell aus dem Wasser gezogen werden, es vergingen nur knapp 15 Minuten. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen blieben unverletzt und konnten vor Ort entlassen werden. (mp)