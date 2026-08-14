Die betroffenen Stege liegen auf einer beliebten Route für Kanufahrer. (Symbolbild) picture-alliance/ dpa | Sebastian Widmann

Aufgrund von Sanierungsarbeiten an der denkmalgeschützten Mellingburger Schleuse in Poppenbüttel werden die Kanustege jetzt gesperrt. Das Einsetzen von Booten ins Wasser ist an der Schleuse bis zum Ende der Saison nicht mehr möglich.

Laut des Bezirksamts Wandsbek laufen die Arbeiten an der Schleuse bereits seit Anfang 2025. Seither konnten die Kanustege im Normalbetrieb genutzt werden, doch da die alten Bootstege nun abgebrochen und durch neue ersetzt werden, ist dieser Bereich jetzt gesperrt.

Ein- und Aussteigen kann man derzeit nur noch am Oberhaupt vorhandenen Behelfssteg. der Weg dahin ist jedoch mit einem längeren Bootstransport über Land verbunden. Die Arbeiten des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) sollen bis etwa Ende September fertiggestellt sein. (js)