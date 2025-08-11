mopo plus logo
Schwanenvater Olaf Nieß gehen die vielen wild abgelegten Kanus an den Alsterufern seit Jahren auf die Nerven (hier am Kuhmühlenteich). Foto: Florian Quandt

  • Uhlenhorst

paidKanu-Chaos am Kuhmühlenteich: Keiner kümmert sich

Sie liegen kreuz und quer am Ufer wie gestrandete Wale, mit bemoosten Rücken und teilweise an Bäume gekettet: die wild in die Botanik geworfenen Kanus am Kuhmühlenteich. Seit Jahren kämpft Schwanenvater Olaf Nieß gegen das Ärgernis, auch genervte Passanten beschweren sich immer wieder. Es tut sich: nichts. Was ist da los im Bezirk und bei der Umweltbehörde? Warum wird der Plastikmüll am Alsterhaufen nicht entsorgt, so wie die Fahrradleichen in der Stadt?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

