Sie liegen kreuz und quer am Ufer wie gestrandete Wale, mit bemoosten Rücken und teilweise an Bäume gekettet: die wild in die Botanik geworfenen Kanus am Kuhmühlenteich. Seit Jahren kämpft Schwanenvater Olaf Nieß gegen das Ärgernis, auch genervte Passanten beschweren sich immer wieder. Es tut sich: nichts. Was ist da los im Bezirk und bei der Umweltbehörde? Warum wird der Plastikmüll am Alsterhaufen nicht entsorgt, so wie die Fahrradleichen in der Stadt?





