2025 neigt sich dem Ende zu – Zeit, den Blick nach vorne zu richten. In der MOPO stellen wir für alle sieben Hamburger Bezirke eine Auswahl der Pläne fürs neue Jahr vor. Dieser Artikel widmet sich Hamburg-Nord, der nicht nur die hochverdichteten Altbauquartiere rund um die Alster mit einschließt, sondern auch die Arbeiter-Wohnviertel, die Schrebergärten und die Einfamilienhausgebiete am Nordrand der Stadt. Im Jahr 2026 stehen nicht nur U-Bahn-Arbeiten im Fokus, sondern auch eine bekannte Kultureinrichtung und ein grünes Denkmal.





