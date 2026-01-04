mopo plus logo
Das Kulturzentrum Kampnagel soll ab September 2026 umfassend saniert werden.

Das Kulturzentrum Kampnagel soll ab September 2026 umfassend saniert werden. So könnte es einmal aussehen. Foto: Lacaton & Vassal

  • Hamburg-Nord

paidKampnagel-Sanierung, U5 & ein grünes Denkmal – das passiert in Hamburg-Nord

2025 neigt sich dem Ende zu – Zeit, den Blick nach vorne zu richten. In der MOPO stellen wir für alle sieben Hamburger Bezirke eine Auswahl der Pläne fürs neue Jahr vor. Dieser Artikel widmet sich Hamburg-Nord, der nicht nur die hochverdichteten Altbauquartiere rund um die Alster mit einschließt, sondern auch die Arbeiter-Wohnviertel, die Schrebergärten und die Einfamilienhausgebiete am Nordrand der Stadt. Im Jahr 2026 stehen nicht nur U-Bahn-Arbeiten im Fokus, sondern auch eine bekannte Kultureinrichtung und ein grünes Denkmal.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

