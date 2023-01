Das Wochenende steht vor der Tür! Das Wetter kann sich offenbar nicht entscheiden, ob den Hamburgern noch ein paar warme Tage gegönnt werden oder ob bereits in den Winter-Modus umgestellt wird. Und so ähnlich sieht es auch bei dem Wochenend-Programm aus. Geboten werden unter anderen Open-Air-Ausstellungen, Flohmärkte und Workshops im Freien – aber auch Eislaufen, Kinoabende und Konzerte. Das klingt doch ganz nach einem ausgewogenen Unterhaltungsprogramm für jede Wetterlage – mit der MOPO können Sie sogar etwas gewinnen!

Kampfsport, Graffiti, Breakdance und Co. vor der Rindermarkthalle

Von Samstag (7. Oktober) geht es vor der Rindermarkthalle eine Woche lang am Neuen Kamp 31 (St. Pauli) richtig ab. Im „Action Camp“ warten lauter sportliche und kreative Attraktionen. Unter anderen werden Breakdance-Workshops, Graffiti-Workshops und Kampfsportkurse für Kids angeboten. Die Aktionen sind kostenlos, für die Kurse sind jedoch Tickets nötig. Die können Sie sich hier sichern.

Jugendliche sprühen Graffitis. (Symbolbild) Imago Jugendliche sprühen Graffitis. (Symbolbild)

An alle Schlaumeier: Mit Wissen glänzen beim Pubquiz

In der „Landgang Brauerei“ im Beerenweg 12 (Bahrenfeld) ist Pubquiz-Tag. Los geht es am Freitag um 19 Uhr. Eine Platzreservierung ist nicht möglich, entsprechend zeitig sollten Interessierte da sein. Es werden drei Runden mit jeweils zehn Fragen gespielt. Nach jeder Runde gibt es einen Schnaps für das Gewinnerteam. Auf die Gesamtsieger wartet eine Kiste Bier. Doch niemand geht mit leeren Händen nach Hause: Trostpreise gibt es auch. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das legendäre Filmfest in Hamburg geht zu Ende

Am Sonntag endet das Filmfest Hamburg leider schon wieder! Mit dabei sind die Kinos Abaton, Cinemaxx Dammtor, Metropolis, Passage und Studio-Kino. Als Plattform für kulturellen Austausch und Dialog wird ein Großteil der Filme von den Filmschaffenden persönlich in Hamburg vorgestellt. Programm, Tickets und Preise finden Sie hier.

Zahlreiche Zuschauer sitzen im Kinosaal im Abaton. (Archivfoto) picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt Zahlreiche Zuschauer sitzen im Kinosaal im Abaton. (Archivfoto)

Jetzt 2×2 Tickets für das Filmfest Hamburg gewinnen!

Für das Hamburger Filmfest 2022 verlosen wir Kinokarten für zwei Samstagsvorsellungen. Konkret können Sie 1×2 Tickets für den Abschlussfilm „Das Blau des Kaftans“ und 1×2 Tickets für „Boy from heaven“ gewinnen.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantworten Sie einfach folgende Frage: Wie heißt das bekannte Hamburger Kino am Allende-Platz 3? Schicken Sie die Antwort in einer E-Mail mit dem Betreff „Kino“ und Ihren Kontaktdaten an: gewinn@mopo.de. Teilnahmeschluss ist Freitag, 14 Uhr.

„Bad House Orchestra“ im Kulturhaus Altona

Am Freitag (19.30 Uhr) versetzt das „Bad Mouse Orchestra“ die Hamburger zurück in die goldene Swing-Ära und den Klang der 1920er Jahre. Charlotte Pelgen, Stefan Pößiger und Peter Jung betreten die Bühne als Trio, in Kniebundhosen und mit Schiebermütze, und sie tragen unter dem Arm wahrlich kleine Instrumente: Zwei Ukulelen und eine Gitarre. Das Konzert findet im Kulturhaus Altona in der Max-Brauer-Allee 199 (Altona-Altstadt) statt. An der Abendkasse gibt es Tickets für 19 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Das Trio „Bad House Orchestra“ steht am Freitagabend auf der Bühne im Kulturhaus Altona. (Archivfoto) Kulturhaus Altona Das Trio „Bad House Orchestra“ steht am Freitagabend auf der Bühne im Kulturhaus Altona. (Archivfoto)

Musikalische Zeitreise in die 80er und 90er

Knallige Leggings, heftige Föhnfrisuren und jede Menge schrille Farben – das waren die 80er und 90er. Wer nicht länger in Erinnerungen schwelgen und stattdessen die musikalischen Jahrzehnte nochmal erleben möchte, sollte am Samstag die Astra Brauerei am Nobistor 16 (St.Pauli) besuchen. Dort findet wieder mal die legendäre Partyreihe „Don’t stop Bierlievin“ statt. Die Feier startet um 21 Uhr und geht bis 3 Uhr nachts. Tickets gibt es hier für 6,51 Euro.

Zeitreise für Mozart-Fans!

Wer Lust auf eine weniger schrille Zeitreise hat und stattdessen ein Klassik-Liebhaber ist, darf sich über das „Mozart Fest 22“ freuen. Am Samstag geht es los und geht dann sage und schreibe ein halbes Jahr lang. Am 9. April endet es. Neben den beim Publikum beliebten Hamburger Spielstätten wie der Laeiszhalle, der Friedrich-Ebert-Halle und der Fabrik sollen die Konzerte und Veranstaltungen auch an besonderen Orten wie einer Kleingartenkolonie, im ehemaligen Brausebad für die Heimfelder Bevölkerung und bei Privatpersonen zu Hause stattfinden. Wo, welche Veranstaltung im Rahmen des Mozart-Festivals geplant sind, lesen Sie hier.

Stöbern auf der Trabrennbahn Bahrenfeld

Am Samstag findet der Flohmarkt auf der Trabrennbahn in der Luruper Chaussee 30 (Bahrenfeld) statt. Nur eine Gehminute von der Bushaltestelle Bahrenfelder Trabrennbahn entfernt können Sie seit Januar 2010 jeden Samstag und Mittwoch Altes, Gebrauchtes, Trödel oder auch Neuware verkaufen und kaufen. Der Flohmarkt ist ab 6 Uhr geöffnet. Der Zutritt ist kostenlos.

Oldtimer- und Youngtimer-Treff

Oldtimer, Youngtimer? Hauptsache altes Blech! Am Samstag treffen sich Auto-Liebhaber an der Grosstankstelle Brandshof am Billhorner Röhrendamm 4 (Rothenburgsort). Das Treffen ist offen für alle. Autos schauen, über Autos quatschen, Kaffee schlürfen, Kuchen genießen: Hier kommt jeder auf seinen Geschmack. Die Veranstaltung geht von 9 Uhr bis 21 Uhr.

Am Samstag treffen sich Auto-Liebhaber am Billhorner Röhrendamm 4 (Rothenburgsort). (Symbolbild) Imago Am Samstag treffen sich Auto-Liebhaber am Billhorner Röhrendamm 4 (Rothenburgsort). (Symbolbild)

Für Bier-interessierte Hamburger!

Seit dem 17. September tauchen die Besucher im Auswanderermuseum BallinStadt am Veddeler Bogen 2 (Veddel) in der interaktiven Sonderausstellung „Bier – Exportschlager“ in die Migrationsgeschichte der deutschen Braukunst ein. Ob in Nord- und Südamerika, Afrika, Asien, Ozeanien oder auch in direkter europäischer Nachbarschaft – deutsche Brauer haben ab Mitte des 19. Jahrhunderts ihre Spuren in der Welt hinterlassen und das Lager-Bier zu einem der beliebtesten Biere der Welt gemacht. Das Museum ist auch an diesem Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es ab 7 Euro.

Endlich wieder shoppen auf der Michelwiese!

Am Sonntag findet der beliebte Flohmarkt an der Michelwiese am Neustädter Neuer Weg (Neustadt) statt. Von der St. Michaeliskirche bis zur Elbe gibt es einige alte Schätze zu entdecken. Dieser Flohmarkt findet in der Regel nur vier Mal im Jahr statt. Los geht es um 9 Uhr, vorbei ist es um 16 Uhr. Der Zutritt ist kostenlos.

Fassanstich und Livemusik in der Wildwuchs Brauerei

Alle Jahre wieder lädt die „Wildwuchs Brauerei“ in der Jaffestraße 8 (Wilhelmsburg) zu einem Grünen Sonntag im Brauwerk ein. Bedeutet: Es gibt Frischhopfen-Ales, Grünkohl, Live-Musik, Brauereiführungen und und und. Der Eintritt ist frei. Los geht es um 13 Uhr. Vorbei ist es um 18 Uhr.

Planetarium goes Hard Rock: „Laser Zeppelin ist zurück!

„Stairway to heaven“ und Co. Im Planetarium am Linnering 1 im Stadtpark (Winterhude) wird es am Sonntag rockig. Erleben Sie Songs mit unglaublicher Soundanlage und einer atemberaubenden Licht- und Lasershow. Zu den rockigen Klassikern gibt es eine 360-Grad-Bilderwelt, wie sie nur um Hamburger Planetarium möglich ist. Dauer: etwa eine Stunde. Der Eintritt kostet 14 Euro. Das Programm läuft ab 19 Uhr.

Das Planetarium in Hamburg. (Archivfoto) Imago Das Planetarium zeigt am Wochenende eine rockige Show. (Archivfoto)

Ist denn schon Winter? Eislaufen in der „q.beyond Arena“

Ja, Sie lesen richtig! Am Sonntag können sportliche Hamburger von 14.30 Uhr bis 17 Uhr in der Eissporthalle der „Q.beyond Arena“ am Hellgrundweg 50 (Bahrenfeld) Schlittschuh fahren. Auch wenn der Herbst sich doch noch von einer wärmeren Seite zeigt, ist der Eis-Sport in Bahrenfeld bereits möglich. Der Spaß kostet 5 Euro. Schlittschuhe können in den Größen 26 bis 49 ausgeliehen werden.

In Bahrenfeld können Hamburger Eislaufen. (Symbolbild) Imago In Bahrenfeld können Hamburger bereits am Sonntag Eislaufen. (Symbolbild)

Open-Air-Fotoausstellung „Faszination Farbe“

Der Fotoclub Norderstedt e.V. zeigt in Kooperation mit der Stadtpark Norderstedt GmbH in einer Open-Air-Ausstellung großformatige Fotos an der Promenade im Stadtpark Norderstedt. In der Ausstellung sind unterschiedliche Fotos zu sehen, die z.B. mit satten oder gedämpften Farben, mit harmonischen oder mit spannenden Kontrasten, mit warmen oder kalten Farben gestaltet sind. Sie sind auffällig bunt oder auf eine Farbe konzentriert.

Die Ausstellung läuft seit dem 10. September und findet auch an diesem Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 5 Uhr bis 22 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Ort: Stadtpark Norderstedt in der Stormarnstraße 55.