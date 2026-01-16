Für die einen ist es das sportliche Mega-Event, für die anderen purer Größenwahn: Ende Mai stimmen die Hamburger darüber ab, ob die Stadt sich auf Olympische Spiele bewerben soll. Schon jetzt bringen sich Befürworter und Gegner von Olympia in Stellung: Der Senat wirbt fleißig für sportlichen Teamgeist – diesmal soll alles anders werden als 2015. Die Gegner zeigen auf Paris und warnen davor, alte Fehler zu begehen.

Beim Neujahrsempfang der SPD-Fraktion im Rathaus standen alle Zeichen auf Olympia: „Sport ist das eine, was uns alle zusammenhält“, schwor Fraktionschef Dirk Kienscherf die Anwesenden ein. Neben der Fraktion stand ein riesiger roter Aufsteller des Hamburg-Tores auf der Bühne – behängt mit einer Goldmedaille. In einer euphorischen Rede bezeichnete Kienscherf Hamburg gar als „die Sportstadt in Deutschland“.

Bürgermeister Peter Tschentscher, den Kienscherf als „Teamchef“ der Stadt begrüßte, wiederholte sein Mantra der Chancen und „Strahlkraft“ für Hamburg. Diesmal: keine teuren Neubauten (das HSV-Stadion brauche man eh), frühere Bürgerbeteiligung, bessere Integration in die Stadt, gesicherte Finanzierung. Neben ihm auf dem Podium warben Olympia-Parakanutin Edina Müller und HSV-Legende Horst Hrubesch.