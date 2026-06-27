Am Hainholzweg wird die Villa des Kaufmanns August Helms abgerissen. Dabei hat das Gebäude historische Bedeutung.

Die Villa im Hainholzweg 140 steht schon seit Jahren leer und wird nun abgerissen. Florian Quandt

„Abriss stoppen“ stand auf dem Spruchband vor dem Haus Hainholzweg 140. Aufgehängt hatten es vermutlich Anwohner. Doch nun ist es weg. In dieser Woche hat der Abriss der etwa 125 Jahre alten Villa begonnen. Dabei hat das Gebäude durchaus eine historische Bedeutung. Es ist das sogenannte „Waldhaus“ eines der bekanntesten Männer von Harburg – des Unternehmers August Helms (1847–1920).

Das herrliche Grundstück ist verwildert. Die Türen des seit Langem leer stehenden Hauses stehen weit auf. Eine Tür zur Garage ist mit alten Werbeaufklebern für „Dujardin“-Weinbrand und Doppelkorn gepflastert. Offensichtliche Feuchtigkeitsschäden sind nicht zu erkennen. Doch der Eigentümer lässt das um 1900 erbaute Gebäude nun abreißen.

125 Jahre alte Villa soll durch Neubau ersetzt werden

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Auf MOPO-Anfrage antwortete das Bezirksamt Harburg, dass ein Abriss aus „bauordnungs- oder planungsrechtlichen Gründen“ nicht verhindert werden könne. Denkmalschutz bestehe nicht. Laut dem Amt wurde bereits im April 2025 der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten genehmigt.

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Als die Villa um das Jahr 1900 fertiggestellt wurde, nutzte Heinrich Christian Wilhelm August Helms das Gebäude mit seiner Familie als Sommerhaus und Ziel für Ausflüge. Noch vor Vollendung seines 30. Lebensjahres hatte es der Kaufmann zum Eigentümer einer florierenden Kohlen- und Holzhandlung gebracht.

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1888 handelte Helms aus seinem Hamburger Kontor heraus bereits europaweit mit Mehl und Futtermitteln und machte ein Vermögen. Er erwarb die 1527 erbaute Harburger Schlossmühle, engagierte sich für das historische Erbe von Harburg und war ein großer Förderer des gesellschaftlichen Lebens in der damals noch eigenständigen Stadt auf der südlichen Elbseite. Folgerichtig gründete Helms den „Museumsverein für den Stadt- und Landkreis Harburg“. Das 1925 daraufhin eröffnete archäologische und Stadtmuseum Harburg hieß dann auch Helms-Museum.

Wie lange Helms in der Villa lebte, ist unklar

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2009 wurde das Haus am Museumsplatz in „Archäologisches Museum Hamburg“ umbenannt, um klarer zu machen, welches Thema hier vor allem museal behandelt wird.

In Harburg erinnert seit 1950 der Helmsweg an den verdienten Sohn der Stadt. Anwohner seines Waldhauses am Hainholzweg hofften vergeblich darauf, dass das Bauwerk als Erinnerungsort an den Kaufmann erhalten bleibt. Wie lange Helms hier lebte, ist unbekannt. Das „Abendblatt“ berichtet von jüdischen Bewohnern, die hier nach 1933 von den Nazis vertrieben worden sein sollen. Nach dem Krieg und sicher bis in die 1960er Jahre wohnte hier dann der Arzt Albert Westendorf.