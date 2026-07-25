Erst war sie da, dann war sie weg, jetzt ist sie wieder da. Die Außenterrasse des portugiesischen Restaurants „Ribatejo“ in Altona darf nun offenbar bleiben.

Am Montag (20. Juli) war die Terrasse aufgebaut. Vorerst wird sie dort auch bleiben. privat

Der Kampf um die Terrasse des „Ribatejo“ in Altona läuft bereits seit Anfang des Jahres. Die selbstgebaute Konstruktion mit Dach und Seitenwänden musste laut Forderungen des Bezirksamt Altona Parkplätzen weichen. Eine versuchte Klage gegen den Beschluss des Amts, eine Petition und mehrere Sondergenehmigungs-Anträge – alles vergeblich: Die Terrasse musste am 19. Januar abgebaut werden. Nun steht sie aber wieder vor dem Restaurant – Besitzerin Carlota Santos de Carvalho verrät, warum.

Das „Fest des guten Lebens” ist der Grund dafür, dass der Außenbereich überhaupt wieder aufgebaut wurde. Es ist ein Anwohner-Straßenfest auf der Bahrenfelder Straße und wird jedes Jahr vom „Ribatejo“ im Rahmen der Altonale organisiert. Zuletzt fand es am 13. und 14. Juni statt. Dafür hat „Ribatejo“-Besitzerin Carlota Santos de Carvalho die Straße angemietet und durfte deshalb ihre Außenterrasse wieder aufstellen.

Flohmarkt-Stände, Paella-Töpfe, Cocktailbars und DJs wurden dieses Jahr leider Opfer des Hamburger Schietwetters. Dann erkrankte ein Großteil der Mitarbeiter des Restaurants. Santos de Carvalho hatte deshalb keine Arbeitskräfte, um die Konstruktion nach dem Fest wieder abzubauen. Darüber informierte sie das Bezirksamt und versprach, bis zum darauffolgenden Wochenende den Bereich wieder zu räumen.

Anzeige

Die WochenMOPO 30/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Hamburgs Lehrer des Jahres: Für seine Schüler ist Julian Lee (36) Vertrauensperson, Mentor, cooler Typ • Pride-Paraden-Chef im Interview: „Donald Trump hat den Hamburger CSD verändert“ • 16 Seiten Sport: HSV-Trainer Polzin über Transfers und seine Ziele • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Mammut-Show zum Knust-Geburtstag

Gleichzeitig stellte sie einen Antrag auf Sondergenehmigung für einen Monat. Da keine Antwort auf die Anfrage kam und sich auch niemand über die stehende Terrasse beschwerte, stellte die Inhaberin am vergangenen Donnerstag (16. Juli) einen weiteren Antrag auf Sondernutzung für unbegrenzte Zeit. Immer noch keine Antwort von Amtsseite. „Und wir lassen es, solange keiner was sagt”, so Santos de Carvalho.

„Ribatejo“ kommt dem Bezirk entgegen

Anzeige

In dem Schreiben hat sie ebenso angeboten, den Forderungen des Amts entgegenzukommen: Bestuhlung, die man abends wegräumen kann, und ähnliche Maßnahmen, die den Auflagen des Amts entsprechen. Sie verschriftlichte auch, dass es ihr mittlerweile nur noch um die Terrasse im Bereich der Auffahrt gehe. Die Fläche der Parkplätze, die der Grund für das ursprüngliche Verbot war, hat sie bereits aufgegeben.

Inhaberin Carlota Santos de Carvalho in ihrem Restaurant „Ribatejo“ an der Bahrenfelder Straße Florian Quandt

Es ist ihr ernst, sie möchte, dass diese Terrasse bleibt. Nicht nur der Sicherheit der Gäste, die durch die Seitenwände aus Holz gewährleistet werde, sondern auch der wirtschaftlichen Stabilität ihres Restaurants zuliebe. Während des reinen Indoor-Betriebes habe sie eine Arbeitskraft entlassen müssen, sagt die Wirtin. Auch den Mittagstisch könne sie seither nicht mehr täglich anbieten, sondern nur noch dreimal die Woche. Die Öffnungszeiten wurden verkürzt.

Anzeige

Noch ist Santos de Carvalho nicht völlig entspannt. Freuen will sie sich erst, wenn die Entscheidung endgültig ist. „Die Terrasse hat so viel Charme, es sieht so schön aus, wenn da Lichter drin sind und abends Leute sitzen.” Sie versteht bis heute nicht, warum der Außenbereich weichen musste. Auf die Ergebnisse der Petition, welche sie gestartet hat, ist sie sehr stolz. Fast 4000 Menschen haben unterschrieben – und sie läuft immer noch.

„Ribatejo“ macht derzeit Urlaub – und wird renoviert

Dass man die Freifläche derzeit nicht genießen kann, hat aber einen anderen Grund: Das „Ribatejo“ macht Urlaub. Wegen der hohen Umsatzeinbußen im Frühjahr durch den Verlust der Terrasse plante die Inhaberin ihre zweiwöchige Sommerpause (21. Juli bis 2. August) für die Zeit der Hamburger Schulferien. Dass die Terrasse nun aber (erstmal) stehenbleiben kann, wusste sie zu dem Zeitpunkt der Urlaubsplanung noch nicht. Die Zeit wird nun für Renovierungen im Inneren des Restaurants genutzt.