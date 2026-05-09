Im Großstadtrevier ist er der Zivilfahnder Nils Sanchez, abseits des Sets setzt sich Enrique Fiß gegen Männergewalt ein: „Come on, Boys!“, unter diesem Titel organisiert eine Gruppe Männer um Fiß am Vatertag, den 14. Mai, ab 14 Uhr, eine Kundgebung auf dem Heiligengeistfeld. Hintergrund: Bisher wird der Protest gegen sexualisierte Gewalt hauptsächlich von „FLINTA“ (Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche, Nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen) getragen, nun sollen sich auch Männer klar positionieren – statt mit dem Bollerwagen loszuziehen. Die MOPO sprach mit dem Schauspieler über die Neuausrichtung des „Herrentages“, über die Last des Patriarchats auch für Männer und über die passende Replik auf sexistische Witze: „Come on, Boy....“





