Kalkbrenner-Konzert auf dem Heiligengeistfeld: Klare Auflagen gefordert

Rund 20.000 Menschen werden Ende Juni beim Open-Air-Konzert von Techno-Produzent Paul Kalkbrenner auf dem Heiligengeistfeld erwartet. Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung hat es auf dem Platz des Hamburger Doms bislang nicht gegeben. Deshalb wollen SPD, Grüne und FDP im Bezirk Hamburg-Mitte klare Regeln für den Ablauf.

In einem gemeinsamen Antrag fordern die Fraktionen, dass Lärmschutz, An- und Abreise, Sauberkeit und der Schutz der Anwohnenden besonders beachtet werden. Auch Müllvermeidung und Reinigung sollen geregelt werden. Nach dem Konzert am 27. Juni sollen die Erfahrungen politisch ausgewertet werden.

Politik fordert strenge Auflagen für Kalkbrenner-Konzert

Aus Sicht der Koalition zeigt der Fall, dass bei Großveranstaltungen die Folgen für den Stadtteil früher mitgedacht werden müssen. Grünen-Fraktionschefin Julia Brinkmann sieht das Konzert grundsätzlich kritisch: „Erfahrungen mit Großveranstaltungen zeigen, dass es nicht nur um Lärm geht, sondern auch um Verkehr, Müll und zusätzliche Belastungen im Quartier bis tief in die Nacht.“ Künftig sollten verstärkt alternative Orte geprüft werden.

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SPD-Fraktionschef Oliver Sträter betont, Kulturangebot und Schutz der Anwohnenden müssten zusammen gedacht werden. Klare Auflagen und eine genaue Auswertung sollen Erkenntnisse für künftige Veranstaltungen bringen.

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FDP-Politiker Jimmy Blum begrüßt das Konzert als Zeichen für Hamburgs kulturelle Stärke. Ziel seien tragfähige Kompromisse, die Großereignisse ermöglichen und die Interessen der Menschen vor Ort berücksichtigen. (tst)