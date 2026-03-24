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Benjamin Steinicke (Kaiserkeller) und Sebastian Stumbilich (Docks) vor der Großen Freiheit 36.

Benjamin Steinicke (Kaiserkeller, re.) und Sebastian Stumbilich (Docks) vor der Großen Freiheit 36. Foto: Florian Quandt

  • St. Pauli

paid„Kaiserkeller“: Bühnen für die kleinen Bands

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Mit dem „Kaiserkeller“ befindet sich einer der bekanntesten Musikclubs Hamburgs im Herzen von St. Pauli. 1959 gegründet, spielten im Keller der Großen Freiheit 36 ein Jahr später die damals noch völlig unbekannten Beatles. Als erster Club Deutschlands verschrieb sich der Kaiserkeller der Rockmusik und gab vielen jungen und aufstrebenden Bands eine Bühne. Obwohl sich die Szene stark verändert hat, gibt es hier immer noch Live-Musik. Und die Betreiber sind sich sicher: das wird auch so bleiben.


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