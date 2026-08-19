Cleverer Coup gegen rechts: „Laut gegen Nazis“ kapert den Namen eines Neonazi-Shops – und macht damit selbst 25.000 Euro Umsatz.

„Stoppt Nazis“ ist auf einem Schild zu lesen, das am Rande einer Demonstration an einem Laternenmast hängt. (Symbolbild) Stephanie Pilick/dpa

Der Hamburger Verein „Laut gegen Nazis“ hat vor einem Jahr einen Onlineshop mit Anti-Nazi-Artikeln gestartet, der den gleichen Namen trägt, wie der rechtsextreme Onlineshop „Druck18“. Für dessen Namen hatte sich der Verein zuvor die Markenrechte gesichert. In den vergangenen zwölf Monaten hat er mit dem Shop www.druck18.com mehr als 25.000 Euro Umsatz gemacht, etwa 600 Artikel wurden verkauft.

„Jeder Cent und jeder Euro, den wir mit dem Shop einnehmen, hilft uns dabei, Anwalts-, Gerichts- und weitere Prozesskosten zu tragen und unsere Arbeit zu finanzieren. Gerade angesichts des allgemeinen Spendenrückgangs von über 80 Prozent sind wir wirklich froh, dass wir diese Summe erreicht haben.“

Am besten liefen dabei Artikel, die sogenannte Nazi-Codes und -Abkürzungen in positive Botschaften verwandelten. Beispiele dafür sind „PrincESSESS“, „Ausländer Maus“ und „opENNESS“, wie es weiter hieß.

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Rechtsextremer Shop derzeit nicht erreichbar

Der rechtsextreme Onlineshop „www.Druck18.de“ gilt dem Hamburger Verein zufolge als einer der wichtigsten Vertriebskanäle der rechtsextremen Szene. Er ist allerdings derzeit nicht erreichbar. Stattdessen erscheint ein weißer Bildschirm. Der Webshop werde aktuell überarbeitet und in Kürze wieder verfügbar sein, sagte Geschäftsführer Tommy Frenck auf Anfrage.

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Jörn Menge ist Gründer des Hamburger Vereins „Laut gegen Nazis“ picture alliance/dpa/Ulrich Perrey

Der Rechtsextremist hatte 2024 in Thüringen als Landrat kandidiert. Er wurde bundesweit bekannt, weil er eine Reihe großer Neonazi-Konzerte organisiert hatte, zu denen auch Rechtsextremisten aus anderen europäischen Ländern anreisten.

Druck18-Auseinandersetzung beschäftigt auch die Gerichte

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Bereits im Dezember 2024 hatte sich der Verein die Markenrechte an dem Namen Druck18 sichern lassen, um den weiteren Verkauf von Nazi-Artikeln über den rechtsextremen Online-Shop „www.druck18.de“ zu verhindern. Seit einem Jahr gibt es den Konter-Shop von „Laut gegen Nazis“ und mehr als 30 weiteren Initiativen.

Dagegen war das Unternehmen Druck18 GmbH mit einem Antrag auf einen Verbotserlass vor Gericht gezogen, allerdings bislang erfolglos. Nun geht das Verfahren in die nächste Runde. Dem Landgericht Hamburg zufolge ist mittlerweile ein Hauptsacheverfahren anhängig. Die Klägerseite habe Anfang Juni eine Klage eingereicht. „Laut gegen Nazis“ hat am Montag die Klageerwiderung eingereicht. Es gibt dem Gericht zufolge noch keinen Termin zur mündlichen Verhandlung.

Markenrechte an mehreren rechtsextremen Kürzeln gesichert

In den vergangenen Monaten hat sich der Hamburger Verein „Laut gegen Nazis“ auch die Markenrechte an rechtsextremen Kürzeln und Codes wie „Döp dö dö döp“, „VTR LND“ und „enness“ gesichert.

„Döp dö dö döp“ ist eine Anlehnung an die Melodie des Songs „L’amour toujours“, die immer wieder für rassistische Parolen genutzt wird. Die Abkürzung „VTR LND“ steht für Vaterland und „enness“ ist Lautschrift für NS und damit für Nationalsozialismus. Beide sind ebenfalls als Codes unter Rechtsextremen beliebt.

Ziel der spendenfinanzierten Aktionen ist, den Verkauf von Nazi-Artikeln mit diesen Aufdrucken zu verhindern und damit der Branche einen wichtigen Finanzierungsweg zu versperren. (dpa)