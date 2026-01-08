„Kälte kann töten“: So können Sie Obdachlosen jetzt helfen

Der Winter zeigt Hamburg derzeit seine härteste Seite – mit bitterer Kälte und Minusgraden. Für Menschen ohne Obdach wird das schnell lebensgefährlich. Das Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“ fordert von Stadt und Behörden sofortiges Handeln.

„So schön der Schnee auch ist – für obdachlose Menschen ist dieses Wetter lebensbedrohlich“, warnt Geschäftsführer Jörn Sturm. Kälteschutz sei kein Akt der Barmherzigkeit, sondern eine staatliche Pflicht. Besonders kritisch: Die Notunterkünfte des Hamburger Winternotprogramms sind nach Angaben von „Hinz&Kunzt“ bereits zu mehr als 85 Prozent ausgelastet. Der Verein fordert deshalb zusätzliche Schlafplätze – notfalls auch durch die Anmietung von Hotels. Laut Sozialbehörde werde die Lage „fortlaufend“ überprüft.

Forderung von „Hinz & Kunzt“: Keine Verdrängung aus geschützten Räumen

Aber nicht alle Betroffenen nutzen die bestehenden Angebote. Viele verbringen trotz eisiger Temperaturen die Nächte im Freien, weil Unterkünfte als zu eng, unsicher oder schwer zugänglich empfunden werden. „Hinz&Kunzt“ fordert deshalb, dass öffentliche, geschützte und warme Räume – etwa Bahnhöfe, S- und U-Bahn-Stationen – rund um die Uhr offen bleiben. Stadt, Hochbahn und Deutsche Bahn müssten hier Verantwortung übernehmen.

Ein weiterer Appell: Bei Minusgraden dürfe es keinerlei Verdrängung geben. Niemand dürfe aus Bahnhöfen oder anderen geschützten Orten weggeschickt werden, wenn diese Schutz vor der Kälte bieten.

Obdachlose im Winter: So können Sie Menschen in Not helfen

Gleichzeitig richtet sich „Hinz&Kunzt“ an die Hamburger. „Augen auf und Obdachlose nicht alleine lassen“, sagt Sturm. Wer Menschen in Not sieht, sollte sie ansprechen – im Zweifel lieber einmal zu viel helfen als zu wenig. Wenn der Eindruck entsteht, dass jemand in akuter Gefahr ist, sollte sofort der Notruf 112 gewählt werden.

Laut Sozialbehörde kann tagsüber und abseits von medizinischen Notsituationen auch die Hotline „Schnelle Hilfe für Obdachlose“ unter (040) 42828 5000 verständigt werden. Die Nummer ist montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr erreichbar. (mp)