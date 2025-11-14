Kadmium im Babypuder: Dringender Rückruf in Hamburg

Eine Firma aus dem Norden hat ein Babypuder in Umlauf gebracht, das mit dem giftigen Schwermetall Kadmium belastet ist.

Die Geesthachter Firma Hamadeen Food GmbH ruft ein Produkt wegen Verunreinigung mit einem gesundheitsgefährdenden Stoff zurück: Der Babypuder „Hamol Baby Powder“ (Haltbarkeitsdatum: 15.5.2028, Chargennummer: 889203035233) enthält das giftige Schwermetall Kadmium.

Rückruf: Babypuder enthält Kadmium und Talkum

Zudem, so heißt es weiter im Rückruf, fehlt ein Hinweis darauf, dass das Produkt Talkum enthält und deswegen „von Nase und Mund des Kindes fernzuhalten“. Es kann zu Atemwegsreizungen kommen.

Der mit Kadmium belastete Babypuder wird in zwei Verpackungsvarianten verkauft.

Das Produkt kann auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgegeben werden. Das Produkt wurde in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt bei diversen Einzelhändlern verkauft. (mp)