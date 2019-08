Juwelier überfallen: Justizbeamter vor Gericht - alles nur für ein Hochzeitsgeschenk?

Neustadt -

Ein Prozess, der Fragen aufwirft: Ende Februar soll Justizvollzugsbeamter Dennis M. (37) das Schmuckgeschäft „Luxini Hamburg“ in Eppendorf überfallen, die Verkäuferin mit Pfefferspray attackiert und vier Luxusuhren erbeutet haben. Jetzt musste sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht verantworten. Das Motiv bleibt unklar: Der Verteidiger spricht von Blackout, Kurzschlussreaktion und Spontanhandlung.

Die Richterin betritt den Gerichtssaal, Dennis M. steht ihr gegenüber, hat die Hände in den Hosentaschen. Er trägt zerrissene Jeans, graues Shirt und eine dunkelgrüne Lederjacke, verzieht keine Miene. Staatsanwältin Mönke verliest die Anklage. M. steht für zwei Straftaten vor Gericht: Juwelier-Raub und unerlaubter Besitz eines Wurfstern und Bundeswehrmunition. "Ich stehe zu dem, was ich leider gemacht habe", gesteht Dennis M. Was passiert ist, kann er sich aber nicht erklären - an die Tat selbst erinnere er sich nicht.

Nach Juwelier-Überfall: Justizbeamter vor Gericht

Einen Monat nach dem Überfall nahm die Polizei den 37-Jährigen in seiner Wohnung fest und sicherte das Diebesgut. Kollegen der JVA Billwerder hatten den Beamten bei der Öffentlichkeitsfahndung erkannt. Seit der Festnahme sitzt der mutmaßliche Täter in U-Haft im Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis – wo er selbst zuvor tätig war.

Verteidiger: "Eine Erklärung gibt es nicht" - Blackout

Dennis M. habe sich bei dem Juwelier von einer Angestellten über Luxusuhren beraten lassen, verließ das Geschäft dann zunächst wieder. Kurze Zeit später kehrte er doch zurück: Dann kam der Überfall. Warum der Justizbeamte die Tat begangen haben soll, bleibt unklar. Der Verteidiger des Angeklagten: „Eine Erklärung gibt es nicht“. Aus unerklärlichen Gründen habe sein Mandant das Geschäft zum zweiten Mal betreten.

Alles nur für ein Hochzeitsgeschenk?

Finanzielle Gründe soll es nicht gegeben haben. Angeblich habe der ehemalige Bundeswehrsoldat ein Hochzeitsgeschenk für seine Freundin aussuchen wollen. Die Ungarin und er hatten sich letztes Jahr verlobt, die Hochzeit war für den 13. September geplant. Der Raub der Luxusuhren sei eine unerklärliche Spontanhandlung. Blackout. Erinnerungslücke. Er wisse nichts mehr, beteuert Dennis M. mehrmals. Das erbeutete Diebesgut habe er erst zuhause in seiner Tasche bemerkt.

Die Verlobte des Angeklagten verfolgte den Prozess. Die Hochzeit war im September geplant - das könnte jetzt schwierig werden. Ruega Foto:

Die Richterin will wissen: Warum hat er die Tat nicht selbst angezeigt und die Uhren zurückgegeben? Er habe den Vorfall zwischendurch verdrängt, lautet die unklare Antwort des Angeklagten. Auch nachdem ihn ein Bekannter einen Tag vor der Festnahme über die Fahndung aufmerksam machte, habe er nicht über anwaltliche Hilfe nachgedacht: „Ich habe lieber die Zeit mit meiner Freundin genossen, weil ich wusste, die ist bald zu Ende“, so Dennis M.

Das Pfefferspray, mit dem die Verkäuferin und eine weitere Angestellte attackiert wurden, habe er immer bei sich, sagte Dennis M. Die Erklärung: Das Pfefferspray als Verteidigungsmittel für seinen Hund. In seiner Nachbarschaft in Neumünster gebe es viele Kampfhunde, er selbst hat einen kleinen Mops.

Unerlaubter Waffenbesitz: Wurfstern und Munition sichergestellt

Der zweite Anklagepunkt: Unerlaubter Waffenbesitz. Die Polizei fand in der Wohnung des Angeklagten einen Wurfstern und Bundeswehrmunition. Der Wurfstern sei eine Erinnerung an Dennis M. Bundeswehrzeit und lediglich ein Dekoartikel, so die Erklärung des Verteidigers. Die gefundene Munition: Ein Überbleibsel des letzten Übungseinsatzes. „Nur Platzpatronen, keine scharfe Munition“, betont Dennis M. Dass ab und zu mal Patronen bei Übungen übrig bleiben, könne mal vorkommen. Von 2006 bis 2016 war er bei der Bundeswehr – mit Nahkampfausbildung.

„Jeder Mann sollte zur Bundeswehr“. Eine Aussage des Angeklagten, über die auch Richterin Kirschke stolpert. Seiner Meinung nach gehöre das für jeden Mann dazu, so Dennis M. Nach der Ausbildung als Zahntechniker hat er sich für 10 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet, 2015 dann bei der Justizbehörde eingestiegen.

Den größten Schaden hat er selbst

Was auch immer hinter der Tat steckt: Die Beamtenkarriere ist gelaufen. Ein Justizvollzugsbeamter auf der falschen Seite der Gefängnisgitter. Wie Rechtsanwalt Lehmann feststellt – den größten Schaden hat Dennis M. selbst: „Er hat die Türen selbst zugeschlagen, die ihm geöffnet wurden.“ Das Gerichtsverfahren läuft weiter. Richterin Kirschke: „Ich muss verstehen, warum es diese Tat gegeben hat.“ Das bleibt bisher ungeklärt.