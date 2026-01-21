Das Bild der Steinstraße am Rande der Hamburger Altstadt ist vor allem durch Kontorhäuser, Einzelhandel und Büros geprägt. Dass hier auch Menschen wohnen, wissen die wenigsten. Seit über zwei Jahren schwelt dort ein erbitterter Streit um einen Innenhof. Im Zentrum steht die Tageseinrichtung der Caritas, eine Anlaufstelle für wohnungs- und obdachlose Menschen. Mieter erzählen von Lärm, Exkrementen, Drogen und Personen in den Hauseingängen, die Caritas berichtet wiederum von teils fehlender Gesprächsbereitschaft und einer inzwischen aggressiven Grundstimmung gegenüber der Einrichtung – eine verfahrene Situation?





