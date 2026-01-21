mopo plus logo
Um diesen Innenhof wird seit über zwei Jahren gestritten: Der Altstädter Hof in der Hamburger Innenstadt. Foto: Bettina Blumenthal

  • Altstadt

paidDrogen, Fäkalien, Lärm: Langjähriger Zoff um diesen Hamburger Innenhof

Das Bild der Steinstraße am Rande der Hamburger Altstadt ist vor allem durch Kontorhäuser, Einzelhandel und Büros geprägt. Dass hier auch Menschen wohnen, wissen die wenigsten. Seit über zwei Jahren schwelt dort ein erbitterter Streit um einen Innenhof. Im Zentrum steht die Tageseinrichtung der Caritas, eine Anlaufstelle für wohnungs- und obdachlose Menschen. Mieter erzählen von Lärm, Exkrementen, Drogen und Personen in den Hauseingängen, die Caritas berichtet wiederum von teils fehlender Gesprächsbereitschaft und einer inzwischen aggressiven Grundstimmung gegenüber der Einrichtung – eine verfahrene Situation?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

