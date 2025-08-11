Der Vize-Chef der Jungen Union Hamburg, Maxim Loboda, wurde mit Alkohol am Steuer erwischt. Nach Angaben der Polizei versuchte er anschließend zu fliehen und verletzte dabei Beamte. Der 25-Jährige spricht von einem „schweren Fehler“ und legt alle Parteiämter nieder – die Vorwürfe räumt er aber nur teilweise ein. Jetzt könnte er sogar noch sein Mandat in der Eimsbütteler CDU-Bezirksfraktion verlieren. Die MOPO hat bei der Polizei und bei Loboda nachgefragt, was genau an dem Abend geschehen ist.





