Maxim Loboda

Maxim Loboda hat seinen Posten als Vize-Chef der Jungen Union in Hamburg niedergelegt. Foto: Public Address

  • Rotherbaum

Sufffahrt kostet Polit-Karriere: Hamburger CDU-Mann betrunken am Steuer erwischt

Der Vize-Chef der Jungen Union Hamburg, Maxim Loboda, wurde mit Alkohol am Steuer erwischt. Nach Angaben der Polizei versuchte er anschließend zu fliehen und verletzte dabei Beamte. Der 25-Jährige spricht von einem „schweren Fehler“ und legt alle Parteiämter nieder – die Vorwürfe räumt er aber nur teilweise ein. Jetzt könnte er sogar noch sein Mandat in der Eimsbütteler CDU-Bezirksfraktion verlieren. Die MOPO hat bei der Polizei und bei Loboda nachgefragt, was genau an dem Abend geschehen ist.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
