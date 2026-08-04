Teenager lösen in Rothensburgort eine Streckensperrung aus – als die Bundespolizei kommt, versuchen sie zu flüchten.

Zwei Teenager haben am Montagabend eine Sperrung der Güterumgehungsbahn in Rothenburgsort ausgelöst. Die Jugendlichen liefen auf den Gleisen. Als Bundespolizisten eintrafen, versuchten sie zu flüchten.

Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei wurden die Beamten gegen 21.15 Uhr von einem Lokführer alarmiert. Dieser hatte auf der Brücke über die Bille zwei 16-Jährige im Gleisbett entdeckt.

Bahnverkehr gestoppt – Strafverfahren gegen Jugendliche

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Der Bahnverkehr wurde daraufhin sofort gestoppt. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, flüchteten die beiden 16-Jährigen zunächst in Richtung Billufer, konnten jedoch wenig später gestellt werden. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.