Blumen wurden nahe der Jugendeinrichtung in Stade niedergelegt, in der mehrere Jugendamtsmitarbeiter erschossen wurden. Anne Klotz arbeitet selbst beim Jugendamt und kennt die Schwierigkeiten. picture alliance/dpa | Kai Moorschlatt/HEROHIVE Media, Annika Römer

In Stade wurden am Montag sechs Menschen erschossen, darunter Jugendamts-Mitarbeiter aus Hannover. Anne Klotz sitzt im Vorstand des Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH) und kennt die Schutzlosigkeit als Mitarbeiterin im Jugendamt Nordrhein-Westfalen selbst: Gewalt und Drohungen auf der einen Seite – fehlende Schutzkonzepte auf der anderen.

MOPO: Frau Klotz, Sie arbeiten selbst beim Jugendamt und sind außerdem im DBSH aktiv. Was hat der Fall aus Stade bei Ihnen ausgelöst?

Anne Klotz: Natürlich erst einmal Unsicherheit. Wir als Gewerkschaft haben viele Nachrichten von Kollegen bekommen, die fragen, wie sie ihre Dienststelle besser schützen können. Das war sicher einer der krassesten Vorfälle, von denen wir in der Jugendhilfe wissen. Aber Bedrohungen sind leider nicht selten.

Anzeige

Hatten Sie im Dienst schon Situationen, in denen Sie sich unsicher gefühlt haben?

Klar, wenn ich allein im Büro sitze, weil alle anderen bei Terminen sind. Wir sitzen im Rathaus, der Zugang ist offen. Es kommt vor, dass Leute hereinstürmen und drohen: „Ich muss jetzt sofort mit Person XY sprechen, sonst komme ich mit einem Messer wieder.“

Anzeige

Mehr Angriffe auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Haben Drohungen und Gewalt in den vergangenen Jahren zugenommen?

Anzeige

Das ist für Jugendämter schwer zu sagen, weil es keine eigene Statistik gibt. Aber im öffentlichen Dienst allgemein berichten Beschäftigte zunehmend von Beschimpfungen, Drohungen und Übergriffen.

Beim Jugendamt zeigt sich: Die Zahl hochstrittiger Familienkonflikte und familiengerichtlicher Verfahren nimmt zu. Wenn wir hinzugezogen werden, sind die Fronten oft längst verhärtet und die Situationen maximal aufgeladen. Da ist sehr viel Hilflosigkeit, Angst und Wut auf Seiten der Eltern.

In Stade soll es im Vorfeld bereits Hinweise gegeben haben, dass der Termin eskalieren könnte. Deshalb waren zusätzliche Mitarbeiter des Jugendamts dabei. Warum ist in solchen Fällen nicht automatisch die Polizei vor Ort?

Viele Einrichtungen und Ämter haben keine richtigen Schutzkonzepte mit standardisierten Abläufen. Die Polizei kann hinzugezogen werden, falls Kräfte verfügbar sind, aber das hängt stark vom Standort ab.

Gleichzeitig erhöht Polizeipräsenz oft das Konfliktpotenzial. Viele Beteiligte fühlen sich dadurch bedroht oder provoziert. Dabei wollen wir eigentlich eine möglichst entspannte Gesprächsatmosphäre schaffen. Die Reaktionen variieren stark von Fall zu Fall. Das macht es schwierig, feste Regeln zu etablieren.

Sicherheitskonzepte scheitern an Kostenfrage

Woran liegt es, dass ausreichende Schutzkonzepte vielerorts fehlen?

Am Ende ist es eine Geldfrage. Notfallknöpfe, gesicherte Eingänge mit Klingeln, Videoüberwachung, Sicherheitsdienste, bauliche Veränderungen – das kostet.

Hinzu kommt, dass jede Kommune selbst für ihr Jugendamt verantwortlich ist. Dadurch entstehen sehr unterschiedliche Standards. Aus unserer Sicht bräuchte es klare Vorgaben und Finanzierung vom Bund, um flächendeckende Veränderungen zu schaffen.

Die niedersächsische Sozialministerin Lea Karrasch kündigte an, zusätzliche Sicherheitsvorgaben zu prüfen. Glauben Sie, dass sich jetzt etwas ändert?

Schön wäre es, aber ich bin skeptisch. Viele politische Reaktionen waren sehr vage – gerade wenn es um den Schutz von Jugendamts-Mitarbeitern ging. Wenn sechs Polizisten erschossen worden wären, wäre der politische Aufschrei vermutlich größer. Der Staat fühlt sich für uns offenbar nicht unmittelbar verantwortlich. Das muss sich ändern.

Wir als Gewerkschaft werden mit unseren Mitgliedern konkrete Forderungen formulieren. So unmittelbar nach der Tat müssen aber erst mal Opfer und Angehörige im Mittelpunkt stehen.