Eigentlich sollte es eine fröhliche Riesensause werden. Die bekannte Nageldesignerin und Influencerin Jessica Groß (42) – genannt Jezz – hatte Freitagabend zum zehnjährigen Jubiläum ihres schrägen Beautysalons „Jezz It!“ auf dem Kiez geladen. Da stand sie nun in der Kneipe „Kuhstall“ an der Reeperbahn und Tränen liefen der Frau, die aus Reality-TV-Formaten bekannt ist, über das Gesicht. Sie verkündete eine traurige Nachricht, die viele ihrer Gäste kaum fassen konnten.







