Johannes B. Kerner: „Sorry, Labskaus ist nichts für mich“

Erstmals sendet das ZDF seine Silvesterparty aus Hamburg – mit einer schwimmenden Bühne auf der Elbe. Karten für die Show in der HafenCity, bei der Johannes B. Kerner der Ko-Moderator ist, gibt’s bei „Silvester in Concert“. Die MOPO hat dem 61-Jährigen sieben Fragen gestellt.

1. Einen Tag Bürgermeister in Hamburg – Ihre erste Amtshandlung? Ein paar Baustellen schneller beenden und die Vorteile der Olympiabewerbung ganz deutlich benennen.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? Ganz privat, bei uns zu Hause, im öffentlichen Raum in der St. Elisabeth-Kirche an der Hochallee, ist zwar für katholische Verhältnisse eher karg eingerichtet, aber lässt gerade deshalb viel Platz für eigene Gedanken.

3. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche überschätzt? Helbing Kümmel, aber nur einmal alle fünf Jahre, und Labskaus, sorry, das ist nix für mich.

4. Welche drei Dinge machen Sie glücklich? Meine Familie, Sport machen, Sport gucken.

5. Worüber haben Sie zuletzt so richtig gelacht? Immer mal wieder über „Gemischtes Hack“, mein Podcast, wenn ich Sport mache. Bin auch schon mal fast vom Laufband gestolpert wegen Lachflash.

6. Welcher Charakterzug nervt Sie an Ihnen am meisten? Ich kann nicht so gut Nein sagen, bringe ich mir aber demnächst selbst bei …

7. Härtester Absturz? Da kann ich nur bedingt mitreden, ich schieße mich nie ab, da kann ich dann doch mal Nein sagen!