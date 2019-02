Jogginghosen verboten?: CDU-Vorstoß: Hamburg soll Karl-Lagerfeld-Platz bekommen

Am 19. Februar verstarb mit Karl Lagerfeld der bekannteste und zugleich exzentrischste Sohn Hamburgs. Zu Ehren des weltberühmten Mode-Zars fordert die Junge Union Hamburg (Nachwuchs der CDU) nun einen Karl-Lagerfeld-Platz in der Stadt.

„Die Junge Union Hamburg fordert eine Straße bzw. einen Platz in zentraler, angemessener Lage nach dem in Hamburg geborenen und stets mit seiner Heimatstadt verbundenen, weltbekannten Modeschöpfer Karl Lagerfeld, der am 19.02.2019 verstarb, zu benennen”, lautet der Beschluss der Jungen Union, der auf einem kleinen Parteitag gefasst wurde.

„Lagerfeld war beeindruckend”

Vorstandsmitglied und Kreisvorsitzende der Jungen Union Hamburg-Harburg, Katharina Schuwalski: „Karl Lagerfeld war beeindruckend als Modezar, eine faszinierende Persönlichkeit – und ein großer Hamburger! In unserer Stadt geboren, blieb er seiner Heimat stets verbunden und verdient eine angemessene Würdigung!“

Bleibt am Ende nur eine Frage: Wird das Tragen von Jogginghosen dort dann verboten sein? Schließlich waren Lagerfeld die schlabbrigen Beinkleider stets ein Dorn im Auge.



Große Bekanntheit erlangte ein Zitat zum absoluten No-Go für den Modeschöpfer: „Jogginghosen sind das Zeichen einer Niederlage. Man hat die Kontrolle über sein Leben verloren und dann geht man eben in Jogginghosen auf die Straße.”