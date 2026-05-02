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Donata von Emden (22) macht ihre Leidenschaft fürs Backen zum Beruf und lernt Konditorin.

Donata von Emden (22) macht ihre Leidenschaft fürs Backen zum Beruf und lernt Konditorin. Foto: Florian Quandt

paidLehre statt Studium: Junge Hamburger erzählen, was sie am Handwerk reizt

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Für viele Menschen ist es eine der schwersten Entscheidungen des Lebens: Welcher Beruf ist der richtige für mich? Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz hat diese Frage noch schwieriger gemacht. Denn der Arbeitsmarkt befindet sich im Umbruch. Zahlreiche Berufe wird es in Zukunft nicht mehr geben. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr junge Menschen nicht für ein Studium, sondern für eine handwerkliche Ausbildung. Die MOPO hat mit einigen gesprochen.


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