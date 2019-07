Job-Angst in Hamburg: Haspa-Mitarbeiter fürchten um ihre Stellen

Bei der Haspa müssen Mitarbeiter um ihre Jobs bangen. Seit Mitte 2018 läuft hier das Programm „SPRING“ (Sparkasse Richtig NEU GEDACHT). Besorgte Haspa-Angestellte befürchten den Abbau von bis zu 1000 Stellen. Offiziell hat „SPRING“ das Ziel, das „Kerngeschäft zu optimieren“.



Deswegen wolle man sich „kundenorientierter, digitaler und schlanker“ aufstellen, so Haspa-Sprecherin Simone Naujoks am Dienstag zur MOPO. 60 Mitarbeiter würden an dem Projekt arbeiten, konkrete Ergebnisse gebe es aber noch nicht. Außerdem sei auch die Unternehmensberatung McKinsey im Haus.

Haspa wird in weniger Regionen gegliedert

Nun meldete sich ein angeblicher Haspa-Mitarbeiter bei der MOPO, schrieb: „Ich bin besorgt um meinen Arbeitsplatz.“ Er sprach von einem Führungskräftetreffen Ende Juni, bei dem von einer „großflächigen Umstrukturierung“ die Rede war.

Aktuell ist die Haspa in 28 Regionen gegliedert. Künftig soll es nur noch sieben „Gebiete“ geben. Das würde einen Abbau diverser Regionalleiter-Stellen und deren Assistenzen bedeuten. Außerdem sei ein Personalabbau im Bereich der Immobilienteams, des Firmenkundengeschäfts und der Vermögensberatung geplant, so der Mitarbeiter. Hier sollen Führungsaufgaben künftig angeblich von Filialleitern mit übernommen werden.

Haspa-Filialen in Hamburg werden geschlossen

Aber auch in diesem Bereich wird gespart. Die Haspa bestätigte eine Reduzierung der Filialen innerhalb der nächsten Jahre von jetzt 130 auf 100. Auch bei der Finanz-IT der Sparkasse sollen massiv Stellen wegfallen.

Der Mitarbeiter, der sich an die MOPO gewandt hat, befürchtet nun „betriebsbedingte Kündigungen“. Angeblich gebe es sogar Pläne der Haspa, aus dem Banken-Tarifvertrag auszusteigen.