„Jill“ holt sich für neuen Standort Verstärkung – das könnte „magisch“ werden

Neues Leben für das „La Paz“: Das beliebte Tapas-Restaurant in Eimsbüttel hat schon seit den Wintermonaten geschlossen. Dann verkündete Inhaber Kemal Üres überraschend eine Zusammenarbeit mit der Hamburger Gastronomin Jill Bittner. Was für das „La Paz“ geplant ist – und welche Hamburger Gastronomiegröße ebenfalls dabei ist.

Das ehemalige Tapas-Restaurant „La Paz“ wird ein neuer Standort von „Jill Pizza“, wie die MOPO bereits im Mai berichtete. Schon diesen Herbst soll das zweite „Jill“ seine Türen öffnen. Das bestätigte Jill Bittner nun auf Nachfrage.

Neapolitanische Pizza und hausgemachte Pasta

Seit Jahren betreibt Bittner bereits die Pizzeria „Jill“ an der Bartelsstraße (Sternschanze). Am neuen, zweiten Standort am Heußweg soll neben Pizza aber auch hausgemachte Pasta auf den Tisch kommen. Für das volle italienische Geschmackserlebnis stehen auch Antipasti und hausgemachte „Dolci“ auf der Speisekarte. Ebenfalls neu: Mit „Jill Away“ entsteht nebenan ein Lieferservice für das Restaurant.

Betreiben künftig zusammen die Pizzeria „Jill“ im ehemaligen „La Paz“ (v.l.): Kemal Üres, Jill Bittner und Ramin Dibadj. hfr Betreiben künftig zusammen die Pizzeria „Jill“ im ehemaligen „La Paz“ (v.l.): Kemal Üres, Jill Bittner und Ramin Dibadj.

Unterstützung erhalten Bittner und Üres dabei von Ramin Dibadj, der unter anderem das „Landhaus Walter“ (Winterhude) im Stadtpark betreibt. „Gemeinsam führen wir das alte ‚Jill‘ am bisherigen und das neue ‚Jill‘ am zweiten Standort weiter – mit einem Konzept, welches in der Tiefe funktioniert: kulinarisch, atmosphärisch und unternehmerisch“, so Dibadj.

Kemal Üres, der auch als Hamburgs „Gastroflüsterer“ gilt und die Gastro Business School gegründet hat, freut sich ebenfalls über die Zusammenarbeit: „Dieses Haus hat Geschichte – und Zukunft.“ Für ihn bedeute Gastronomie Wandel mit Seele. „Pizza und Pasta gibt’s viele – aber wenn beides in einem Raum auf höchstem Niveau zusammenkommt, wird es magisch.“ (mwi)