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Die Hamburger zieht es bei hohen Temperaturen aufs Wasser (Archivbild). Foto: (c) dpa

Jetzt wird es richtig heiß in Hamburg – dann sackt die Temperatur ab

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Sommer-Feeling in Hamburg: Am Dienstag wird es noch einmal richtig warm, bevor die Temperaturen zur Wochenmitte spürbar zurückgehen.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter meist freundlich und trocken. Bei nur wenigen Wolken klettern die Temperaturen in Hamburg auf bis zu 30 Grad – der bislang heißeste Tag der Woche. Dazu weht zeitweise ein mäßiger, teils böiger Wind.

Schon am Mittwoch folgt jedoch die Abkühlung: Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es zwar trocken, die Temperaturen erreichen aber nur noch rund 21 Grad.

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Auch am Donnerstag bleibt es freundlich, aber deutlich kühler. Bei viel Sonne liegen die Höchstwerte weiterhin um 21 Grad – echtes Frühsommerwetter, aber ohne die Hitze vom Dienstag. (rei)

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