Jetzt warnt auch der Senat: „Bleiben Sie am Freitag zu Hause!“

Hamburg erlebt derzeit den stärksten Schneefall seit 15 Jahren – mit gefährlichen Konsequenzen für das Leben der Bürger:innen. Der Senat rät dringend, am Freitag zu Hause zu bleiben und Fahrten zu vermeiden: Es wird gefährlich im Freien!

Hintergrund: Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetter-Warnung am Donnerstag noch einmal verschärft. Die Experten rechnen für Freitag mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee und Schneeverwehungen.

Die Schulbehörde hat den Unterricht für Freitag abgesagt. Eine Notbetreuung ist aber sichergestellt. Alle Schulsporthallen bleiben ab Donnerstagnachmittag und zunächst bis einschließlich Montag gesperrt. Auch die Hamburger Friedhöfe bleiben ab Donnerstagabend geschlossen.

Senat: Stadtreinigung Hamburg im Volleinsatz

Alle Behörden und Betriebe arbeiten laut Senat daran, die Folgen des Winterwetters zu begrenzen. Die Stadtreinigung ist mit 730 Kräften und 360 Fahrzeugen im Volleinsatz – vorrangig auf Hauptstraßen, Busstrecken und wichtigen Geh- und Radwegen. Dort wird seit Mittwoch auch Salz gestreut. Die Aufhebung des Streusalzverbots gilt bis 21. Januar.

Trotz aller Maßnahmen sind die Räumkapazitäten begrenzt. Durchgängige Schneefreiheit kann nicht garantiert werden. Gehwege müssen weiterhin von Anwohner:innen geräumt werden.

Betreten von Eisflächen ist verboten – Lebensgefahr!

Das Betreten von Eisflächen ist verboten – Lebensgefahr! Auch Wälder und Parks sollten gemieden werden: Äste könnten unter der Schneelast abbrechen und auf Spaziergänger stürzen.

Die Hochbahn hält zusätzliche Busse bereit, auf U-Bahn-Strecken sind Teams im Dauereinsatz. Auch die S-Bahn setzt zusätzliche Kräfte ein. Dennoch kommt es zu massiven Verspätungen und Ausfällen.

Das könnte Sie auch interessieren: Leute, Vorsicht beim Schneeschippen!

Die Feuerwehr stellt sich auf mehr Rettungseinsätze ein. Krankenhäuser haben ihr Personal in Notaufnahmen aufgestockt. Bezirks- und Finanzämter passen ihren Betrieb an – Bürger:innen sollen Termine, wenn möglich, verschieben. (tst)