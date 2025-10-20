Hier pumpen sie tonnenweise Beton ins Millionen-Klo

Das millionenteure Murks-Klo am Gerhart-Hauptmann-Platz wird zugeschüttet: Seit Montagmittag läuft ein Betongemisch in den unterirdischen Hohlraum. Nach viel Steuergeld wird nun also flüssiges Füllmaterial in „Hamburgs teuerstem Klo“ versenkt.

Seit Januar 2024 war das Klo wegen eines Wasserschadens gesperrt. Damals waren gerade erst zwei Millionen Euro in die Toilettenräume in der Innenstadt investiert worden – und nach drei Monaten war schon wieder alles Schiete.

Nach langem juristischen Gezerre wurde der Klodeckel nun endgültig runtergeklappt: „Es wurde im Nachhinein festgestellt, dass die Bauausführung von der beauftragten Firma nicht fachgerecht durchgeführt wurde, sodass die Stadtreinigung Hamburg jetzt Regressansprüche prüft“, teilten Stadtreinigung und Umweltbehörde mit – und dass „zum Wohle der Innenstadt-Attraktivität“ entschieden wurde, das Millionen-Klo aufzugeben.

Millionen-Klo mit Beton gefüllt

Seit Montag läuft also ein Betongemisch aus einem Fahrzeug der Stadtreinigung in die früheren Toilettenräume und anschließend kommt das ursprüngliche Pflaster wieder drauf, sodass später auf der Fläche der Weihnachtsmarkt aufgebaut werden kann.

Das Auffüllen war nötig geworden, weil eine Sanierung unter der Erde eine riesige Baustelle erfordert hätte, gar die monatelange Teilsperrung der Mönckebergstraße für das Klo soll im Raum gestanden haben. Ohne Verfüllung sei zu befürchten gewesen, dass der Hohlraum bei Belastung einsacken könnte. Langfristig soll eine oberirdische „Toilette für alle“ realisiert werden.