Jetzt kracht es wieder! Wetterdienst warnt vor Gewitter, Hagel und Starkregen

Nach einem schönen Sommeranfang wird es ab heute ungemütlich in Hamburg: In der Nacht zum Mittwoch ziehen Gewitter auf, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Dienstag bleibt es tagsüber noch relativ ruhig. In Hamburg sind Temperaturen von bis zu 26 Grad möglich. Doch ab dem Nachmittag ziehen dunkle Wolken auf – und die dürften es in sich haben.

Gewitter und Regen die ganze Woche

In der Nacht zum Mittwoch ziehen von Südwesten her schauerartige und gewittrige Regenfälle über Hamburg. Dabei kann es zu stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h, Starkregen von rund 20 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel kommen.

Auch am Mittwoch bleibt es in Hamburg weiterhin regnerisch mit leichten Gewittern. Die Temperaturen dürften bei knapp über 20 Grad liegen.

In der Nacht zum Donnerstag lockert das Wetter dann etwas auf. Doch der Schein trügt: Obwohl es am Donnerstag zunächst freundlicher werden kann, ziehen von der Nordsee aus neue Schauer und Gewitter auf uns zu. Zumindest bleibt es bei bis zu 22 Grad sommerlich warm.

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Am Freitag ändert sich das Wetter nicht wesentlich – es bleibt nass und windig. Die Temperaturen sinken leicht: 18 bis 20 Grad am Tag, um die zwölf bis acht Grad in der Nacht. (mp)