Jetzt kommt das HVV-Seniorenticket! So viel kostet es

Ab Januar 2026 wird das Deutschlandticket wieder teurer und kostet dann 63 statt wie vorher 58 Euro im Monat. Eine finanzielle Mehrbelastung, vor allem für Hamburgs Rentnerinnen und Rentner. Die Opposition und der Landes-Seniorenbeirat fordern bereits seit Jahren ein günstigeres Seniorenticket für den HVV – nun kommt es tatsächlich!

Während Hamburgs Schulkinder seit September 2024 kostenlos Bus und Bahn fahren können, mussten die älteren Menschen immer noch den vollen Betrag für ein Deutschlandticket bezahlen. Der Preis dafür stieg seit 2023 kontinuierlich: Anfangs waren es 49 Euro pro Monat, seit Januar 2025 waren es 58 Euro und ab Januar 2026 werden 63 Euro pro Monat fällig.

So viel kostet das Hamburger Seniorenticket im HVV

„Im fortgeschrittenen Alter verringert sich der Bewegungsradius, doch für Einkäufe, Arztbesuche und Treffen mit Freunden und Angehörigen bleibt man auf die Nutzung des ÖPNV angewiesen“, hieß es in einer Mitteilung des Landes-Seniorenbeirats. „Bei kleiner Rente führt das zum Verzicht auf Bus- und Bahnfahrten, die für geistige und körperliche Beweglichkeit so wichtig wären, Vereinsamung droht.“

Ab 1. Mai 2026 führt der HVV jetzt tatsächlich das neue Seniorenticket ein: Dieses kostet für alle Menschen ab 67 Jahren nur noch 49 statt regulär 63 Euro im Monat. Das Verkehrsunternehmen will alle diejenigen, die bereits ein Deutschlandticket haben, rechtzeitig vor dem 1. Mai persönlich anschreiben und über das neue Angebot informieren. Damit liegt das neue Angebot allerdings deutlich über den Forderungen des Landes-Seniorenbeirats und des Sozialverbands, die sich für 29 Euro im Monat ausgesprochen hatten.

Opposition kritisiert Seniorenticket

„Damit schaffen wir auch für diese Altersgruppe eine finanzielle Entlastung von jährlich 168 Euro“, sagt Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Für den gesamten Lebenszyklus gebe es jetzt einfache und günstige Angebote, ergänzt HVV-Chefin Anna-Theresa Korbutt: Schüler fahren kostenlos, für Azubis und Studierende, Arbeitnehmer und jetzt auch Senioren gebe es vergünstigte Angebote.

Dennis Thering kritisiert das neue Ticket als zu teuer und insgesamt unzureichend: „Das ist nicht der Respekt, den die Hamburger Seniorinnen und Senioren verdient haben“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende. In anderen Bundesländern würde ein höherer Rabatt von 20 Euro gewährt, zudem gelte das Ticket bereits ab 65 Jahren. Einen noch höheren Nachlass fordert die Linke: Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher der Fraktion, fordert, den Preis für Senioren „vor dem Hintergrund steigender Altersarmut“ auf 29 Euro zu senken.