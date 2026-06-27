Die Kreuzung Beim Schlump/Grindelallee/Hallerstraße. Von dort bis zur Rothenbaumchaussee soll es bald mehr Platz für Radfahrer geben. Patrick Sun

Rund um den U-Bahnhof Schlump müssen sich Autofahrer, Radler und Busfahrgäste bald auf Einschränkungen einstellen. Der LSBG baut den viel befahrenen Knoten um – und das über Monate.

Am Schlump wird es eng: Ab dem 24. August startet der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) mit umfangreichen Bauarbeiten auf der Straße Beim Schlump und in Teilen der Gustav-Falke-Straße. Schon im Juli stehen erste vorbereitende Sperrungen an, wie das „Abendblatt“ zuerst berichtete.

Besonders Bushaltestelle Schlump betroffen

Anzeige

Der Bereich gehört zu den meistbefahrenen Verkehrsknoten Hamburgs. Jetzt sollen die marode Fahrbahn erneuert, der Radverkehr sicherer und der wichtige Umstiegspunkt am U-Bahnhof Schlump barrierefrei ausgebaut werden.

Die WochenMOPO 26/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • 38 Grad – ist das jetzt normal?! „Hamburg erlebt einen Hitze-Dom“ • Sternbrücke: Der Umzug des neuen Stahl-Kolosses beginnt • 16 Seiten Sport: Die Geheimnisse der deutschen WM-Stars • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Das fantastische Ballett „Wunderland“

Besonders viel ändert sich an der Bushaltestelle Schlump an der Gustav-Falke-Straße. Dort entstehen drei neue Haltekanten in sogenannter Sägezahnausbildung. Heißt: Die Busse stehen leicht versetzt, können besser anfahren und sollen Fahrgäste komfortabler ein- und aussteigen lassen. Die Straße wird in Richtung Süden etwas verbreitert. Auch größere Fahrzeuge wie die Müllabfuhr sollen dort künftig weiterhin wenden können.

Anzeige

Mittelinsel muss angepasst werden – und Bäume gefällt

Dafür muss die Mittelinsel angepasst werden – ein Eingriff, der bereits für Ärger sorgte: Anfang des Jahres wurden dort Bäume gefällt. Nach Angaben des LSBG war zunächst geplant, die Bäume zu erhalten. Das habe sich später aber nicht umsetzen lassen.

Anzeige

Nicht der einzige Kritikpunkt: 26 Parkplätze auf der Straße Beim Schlump und acht weitere auf der Gustav-Falke-Straße sollen künftig wegfallen. Dafür verspricht der LSBG mehr Platz für Radfahrer, rund 120 neue Fahrrad- und Lastenradstellplätze sowie mehr Grün. Insgesamt müssen 14 Bäume weichen, 21 neue sollen gepflanzt werden.

Während der Bauarbeiten bleibt auf der Straße Beim Schlump zunächst je ein Fahrstreifen pro Richtung offen. Die Gustav-Falke-Straße wird ab Hausnummer 2 gesperrt, Ellenbogen und Monetastraße werden zu Sackgassen. Der erste Bauabschnitt soll bis Sommer 2027 fertiggestellt werden und rund sechs Millionen Euro kosten. (mp)