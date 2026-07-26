Weiße Rosen, bunte Flaggen und viel Polizei: Am Sonntagnachmittag versammelten sich circa 800 Menschen in der Hamburger Innenstadt. Am Rande der Alster – zwischen Neuer Jungfernstieg und Lombardsbrücke – gedachten sie gemeinsam der Opfer des Anschlags vom Christopher Street Day (CSD) in Berlin. Neben Bestürzung, Trauer und Fassungslosigkeit waren auch Mut, Stärke und Hoffnung zu sehen. Immer wieder ist der Satz „Jetzt erst recht” zu hören.

Mit den Worten „Heute ist kein guter Tag” beginnt ein Sprecher von „Hamburg Pride” die Kundgebung. Es gehe nun darum, Halt zu finden, der Opfer zu gedenken und der Trauer Raum zu geben. Der Anschlag mache traurig, fassungslos und wütend, jedoch nicht sprachlos und unsichtbar. „We are here, we are queer“, rufen die Menschen und applaudieren.

Die Menschenmenge, die dem Demo-Aufruf von „Hamburg Pride“ gefolgt ist, ist bunt gemischt: Jugendliche Anhänger der Antifa schwenken eine Regenbogen-Flagge mit ihrem Logo, zwei Damen ducken sich unter einem weißen Schirm mit der schwarzen Aufschrift „Omas gegen Rechts”. Viele von ihnen sind schwarz gekleidet, umso mehr stechen die bunten Flaggen, Fähnchen und Plakate mit Aufschriften wie „We are all humans” oder „Liebe ist stärker als Hass”. Einige sind alleine gekommen, in der Masse stehen aber alle zusammen. Ein Alster-Dampfer tuckert an der Kundgebung vorbei, wie zur Zustimmung fängt er laut an zu hupen.

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„Nur wenn die queere Community solidarisch ist, ist sie stark”

Neben Beiträgen aus der Community meldeten sich auch Fatih Yildiz von der Schura Hamburg, Polizeipräsident Falk Schnabel und Gleichstellungssenatorin Maryam Blumenthal zu Wort. „Wir als Hamburger Senat stehen hinter der queeren Community“, sagte sie. Die Zustimmung der Menschen drückte sich durch lauten Beifall aus. „Lasst uns unsere Trauer und Wut in Mut umwandeln und kommenden Samstag selbstbewusst und fröhlich auftreten. Das werden und dürfen wir uns nicht nehmen lassen”, sagte Wolfgang Preußner vom Landesverband „Queere Vielfalt Hamburg”. Weiter betonte er: „Nur wenn die queere Community solidarisch ist, ist sie stark”.

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Die Reden wurden allerdings immer wieder von „Lauter”-Rufen unterbrochen. Die Wiese an der Alster war voll, bis zum Zaun am Wasser standen Menschen. Trotz Mikrofon waren nicht alle Redebeiträge bis in die hintersten Reihen zu verstehen. Als es dann auch noch zu regnen begann, suchte man unter den Bäumen Schutz. Schirme wurden aufgeklappt, Kapuzen über den Kopf gezogen – gegangen ist kaum einer. „Es ist wichtig, dass wir uns heute hier versammeln. Jetzt erst recht müssen wir hier zusammenstehen. Wir müssen das Leben weiter feiern, obwohl wir bei den Opfern sind,” sagten Dennis (47) und Daniel (34).

Kundgebung als Ort des Zusammenhalts

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„Ich war sehr lost und wusste nicht, wohin mit mir”, beschreibt Mirjam (32) ihre Gefühlslage am Samstagabend. Sie und ihre Begleitung Joana (31) hatten über die sozialen Medien von dem Anschlag erfahren. Sie habe zugleich Wut, Trauer und Angst verspürt. In der Kundgebung fanden sie einen Raum, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

Mirjam (32) und Joana (31) spürten Wut, Trauer und Angst, als sie vom Anschlag in Berlin erfuhren. Privat

„Es hätte alle von uns treffen können”, sagte sie. Joana ergänzte: „Ich gehe jetzt mit einem anderen Gefühl in die Pride Week”. Ihnen sei etwas mulmig, sie hofften aber, dass trotzdem genug Menschen an der kommenden CSD-Demo teilnehmen. Nicht nur, um Party zu machen, sondern auch um für die Rechte queerer Menschen einzustehen und Solidarität zu zeigen.

Polizei mit zahlreichen Kräften vor Ort

Zehn Mannschaftswagen der Polizei schirmten den Veranstaltungsort komplett ab, indem sie Wagen für Wagen eine Kette bildeten. Auf der Alster zeigte zudem ein Schiff der Wasserschutzpolizei Präsenz. Hamburgs Polizeipräsident, Falk Schnabel, drückte in einer Rede sein Mitgefühl und sein Bestürzen über die Tat in Berlin aus. Immer wieder erntete er Buh-Rufe und Pfiffe aus der Masse – aber seine Worte sorgten auch für Applaus. Mit Blick auf die CSD-Demo in Hamburg sagte er: Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung lägen aktuell nicht vor.

Während die Präsenz der Polizei bei vielen Besuchern der Kundgebung Unbehagen auslöste und das Gefühl, überbehütet zu sein, erzeugte sie bei Heiko (53) und Martin (54) auch ein Gefühl von Sicherheit. Es sei gut, dass der Staat queere Menschen schütze. Gleichzeitig finden sie es auch erschreckend, dass es so vieler Beamter bedarf, um eine solche Kundgebung abzusichern. „Es hätte uns alle treffen können”, sagt Heiko. Einige ihrer Freunde waren selbst auf dem CSD in Berlin, passiert sei ihnen nichts. Sie selbst wären auch schon mehrmals dort gewesen – gestern allerdings nicht. Stattdessen feierten sie den Beginn der Hamburger „Pride Week” mit der „Pride Night” im Curio-Haus.

Martin (54) und Heiko (53) gehen trotzdem zur CSD-Parade in Hamburg am kommenden Samstag. Privat

Heiko sagt, er achte nicht nur während der Pride Week, sondern an 365 Tagen im Jahr darauf, wo er sich bewege und auf wen er dabei treffe. In den vergangenen Jahren seien Hass und Hetze stärker geworden, berichten beide. Sie wollen ihre Angst umwandeln und mit Betroffenheit, Mut und Lebensfreude auf die CSD-Demo am kommenden Samstag gehen.

Kundgebung am künftigen Denk-Ort sexuelle und geschlechtliche Vielfalt

Der Ort der Kundgebung war nicht willkürlich gewählt. Dort soll in Zukunft ein sogenanter Denk-Ort für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt entstehen. Zwar hat der Umbau noch nicht begonnen, doch der Entwurf steht bereits. Im Sommer 2027 soll Eröffnung gefeiert werden. „Es ist schön, dass dieser Ort schon lebt, obwohl er noch nicht steht”, sagt Martin.

In den sozialen Medien schrieb „Hamburg Pride” nach der Kundgebung: Wir haben heute Nachmittag der Opfer und Angehörigen des Anschlags in Berlin gedacht und gemeinsam ein Zeichen gesetzt: Wir halten zusammen. Wir lassen uns nicht unsichtbar machen. Wir gehen auf die Straße.”











