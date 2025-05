Große Enttäuschung bei allen Umweltschützern, die sich für den „Wilden Wald“ in Wilhelmsburg – ein seit Jahrzehnten ungestört wachsendes Waldstück – engagiert haben. Für das in einer Großstadt einmalige Pioniergehölz hat offenbar nun doch das letzte Stündlein geschlagen. Dabei hatten die Grünen sich klar für den Erhalt des als „besonders wertvoll“ eingestuften Biotops positioniert. Was ist da hinter den Kulissen abgelaufen? Warum sind die Grünen gegenüber der SPD eingeknickt? Für Naturschützer steht der Fall symptomatisch für die Rolle des Naturschutzes unter Rot-Grün in Hamburg.