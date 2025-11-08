mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Junge Frau hält lächelnd ein kleines Päckchen

Pheline Huber (29) aus München hat die ersten Spender für werbefinanzierte Tampons in Hamburg aufgestellt. Foto: Florian Quandt

  • HafenCity

paid„Intimer Moment“: Tampons als kleinste Werbefläche der Welt

kommentar icon
arrow down

Pheline Huber (29), Marketing-Expertin aus München, hatte ein unangenehmes Erlebnis: Die Menstruation kam früher als erwartet, und kein Tampon war zur Hand – kennt jede Frau. Die Veranstaltung, die sie gerade besuchte, war damit gelaufen, sie musste nach Hause. Aber: Die blöde Situation war die Geburtsstunde ihres Start-ups, das sie nun auch in Hamburg etablieren will. Ein Anfang ist in der Speicherstadt bereits gemacht.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test