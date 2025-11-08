Pheline Huber (29), Marketing-Expertin aus München, hatte ein unangenehmes Erlebnis: Die Menstruation kam früher als erwartet, und kein Tampon war zur Hand – kennt jede Frau. Die Veranstaltung, die sie gerade besuchte, war damit gelaufen, sie musste nach Hause. Aber: Die blöde Situation war die Geburtsstunde ihres Start-ups, das sie nun auch in Hamburg etablieren will. Ein Anfang ist in der Speicherstadt bereits gemacht.





