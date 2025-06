Sie sehen aus wie Mangos, überdimensionale Kirschen oder Erdbeeren – sind in Wahrheit aber Desserts aus weißer Schokolade und einer Cremefüllung. „Trompe-l'oeil-Früchte“ heißen die kleinen Kunstwerke, die gerade einen Hype in sozialen Netzwerken erleben. Berühmt gemacht hat sie der Patissier Cédric Grolet aus Paris. Jetzt gibt es die Früchte auch in Hamburger Cafés – der Ansturm ist enorm. Die Inhaber kommen mit der Produktion nicht mehr hinterher, Kunden reisen extra von weit her an. Wer den Trend probieren möchte, muss mitunter früh aufstehen.