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Jendrik Sigwart steht vor einer Wand mit Gitarren und Ukulelen in seiner Wohnung.

Der ständige Begleiter von Jendrik ist die Ukulele – auch bei seinem punktearmen ESC-Auftritt 2021 für Deutschland. Foto: Florian Quandt

  • Eilbek

paidJendrik aus Hamburg beim ESC: „Wie war das, ein ganzes Land zu enttäuschen?“

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Jendrik Sigwart sitzt in seiner Wohnung in Eilbek und weiß nicht, wohin mit sich. Es ist 2020, mitten in der Coronapandemie. Die Theater- und Musicalwelt hält den Atem an. Wann sie wieder spielen können, ist ungewiss. Da beschließt Jendrik, sich einen Traum zu erfüllen. Kurzerhand bewirbt er sich für den Eurovision Song Contest – und wird genommen. Doch im Finale 2021 in Rotterdam holt er mit seinem Song „I Don’t Feel Hate“ nur drei Punkte für Deutschland. Anlässlich des ESC am Samstag erzählt Jendrik (31) der MOPO von seinem Auftritt, betrunkenen Interviews und dem Gefühl, ein ganzes Land enttäuscht zu haben.

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