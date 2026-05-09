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Wie aus einem 90er-Fiebertraum: Der violette Lamborghini Diablo im Jamiroquai-Stil.

Wie aus einem 90er-Fiebertraum: Der violette Lamborghini Diablo im Jamiroquai-Stil. Foto: Florian Quandt

  • Wandsbek

paidFiebertraum der 90er: Ein Lila Lambo mit Flausch-Effekt – zu bestaunen in Hamburg!

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Zwischen Supersportwagen, Carbonkarossen und perfekt ausgeleuchteten Showroom-Wänden steht bei „David Finest Sports Cars“ (Wandsbek) derzeit eines der ausgefallensten Autos in ganz Hamburg: ein violetter Lamborghini Diablo, der aussieht, als wäre er direkt aus einem Fiebertraum der 1990er-Jahre gerollt – samt Scherentüren und Jamiroquai-Inspiration. Der Wagen ist so viel wert wie ein Einfamilienhaus.

Der Lamborghini Diablo war nie einfach nur ein Auto. Er war die automobil gewordene Maßlosigkeit der 1990er-Jahre, ein flacher Keil aus der Gemeinde Sant’Agata Bolognese, gebaut für Menschen, denen Ferrari zu vernünftig erschien. Hinter den Sitzen arbeitet ein 5,7-Liter-V12 mit 492 PS, zwölf Zylinder, die trompeten und den Wagen auf mehr als 325 km/h katapultieren. Anfang der 1990er kostete dieses Tempo rund 400.000 D-Mark – und wurde für Autofans zur Ikone.

Der Diablo – Ein Kunstwerk in Violett

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