Fiebertraum der 90er: Ein Lila Lambo mit Flausch-Effekt – zu bestaunen in Hamburg!

Zwischen Supersportwagen, Carbonkarossen und perfekt ausgeleuchteten Showroom-Wänden steht bei „David Finest Sports Cars“ (Wandsbek) derzeit eines der ausgefallensten Autos in ganz Hamburg: ein violetter Lamborghini Diablo, der aussieht, als wäre er direkt aus einem Fiebertraum der 1990er-Jahre gerollt – samt Scherentüren und Jamiroquai-Inspiration. Der Wagen ist so viel wert wie ein Einfamilienhaus.

Zusammenfassung:

Ein violetter Lamborghini Diablo aus 1994 sorgt bei „David Finest Sports Cars“ in Hamburg für Aufsehen.

Er verfügt über einen 5,7-Liter-V12-Motor mit 492 PS, 45.700 Kilometer sowie individuelles Metallic-Violett.

Er wirkt w ein einzigartiges Kunstwerk mit Klappscheinwerfern, Handschaltung und „rauem V12-Motor“.

Der Lamborghini Diablo war nie einfach nur ein Auto. Er war die automobil gewordene Maßlosigkeit der 1990er-Jahre, ein flacher Keil aus der Gemeinde Sant’Agata Bolognese, gebaut für Menschen, denen Ferrari zu vernünftig erschien. Hinter den Sitzen arbeitet ein 5,7-Liter-V12 mit 492 PS, zwölf Zylinder, die trompeten und den Wagen auf mehr als 325 km/h katapultieren. Anfang der 1990er kostete dieses Tempo rund 400.000 D-Mark – und wurde für Autofans zur Ikone.

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Der Diablo – Ein Kunstwerk in Violett

Das Hamburger Exemplar stammt aus dem Baujahr 1994, ist heckangetrieben und ist laut Tacho rund 45.700 Kilometer gelaufen. Ursprünglich war der Lamborghini gelb. Heute trägt er jenes tiefe Metallic-Violett, das unter Fans beinahe mythischen Status besitzt: „Lambo 30“, die ikonische Farbe des seltenen Diablo SE30. Je nach Licht changiert der Lack zwischen dunklem Aubergine und intensivem Metallic-Lila. Auch im Innenraum ist der Diablo individualisiert. Graues Alcantara zieht sich durch das Cockpit, eigens angefertigt, irgendwo zwischen italienischer Luxuslounge und futuristischem Kampfjet.

Florian Quandt Zwischen zeitgenössischen Porsche-911-Modellen wirkt der Lamborghini Diablo beinahe wie ein futuristisches Raumschiff aus einer anderen Epoche. Zwischen zeitgenössischen Porsche-911-Modellen wirkt der Lamborghini Diablo beinahe wie ein futuristisches Raumschiff aus einer anderen Epoche.

Florian Quandt Die mehrteiligen Originalfelgen des Lamborghini Diablo gelten unter Sammlern inzwischen selbst als begehrte Raritäten. Einzelne Originalräder werden im Internet teils für mehrere Tausend Euro gehandelt. Die mehrteiligen Originalfelgen des Lamborghini Diablo gelten unter Sammlern inzwischen selbst als begehrte Raritäten. Einzelne Originalräder werden im Internet teils für mehrere Tausend Euro gehandelt.

Florian Quandt Tuner, Unternehmer und Eigentümer des Diablo Jean Pierre Kraemer (45) lies den kompletten Innenraum, mit Alcantara verkleiden. Tuner, Unternehmer und Eigentümer des Diablo Jean Pierre Kraemer (45) lies den kompletten Innenraum, mit Alcantara verkleiden.

Florian Quandt Herzstück des Diablo ist ein 5,7-Liter-V12 mit 492 PS. Der frei saugende Zwölfzylinder katapultierte den Lamborghini Anfang der 1990er auf über 325 km/h – und machte ihn damals zu einem der schnellsten Serienautos der Welt. Herzstück des Diablo ist ein 5,7-Liter-V12 mit 492 PS. Der frei saugende Zwölfzylinder katapultierte den Lamborghini Anfang der 1990er auf über 325 km/h – und machte ihn damals zu einem der schnellsten Serienautos der Welt.

picture alliance / ZUMAPRESS.com | Bill Ingram Auch Prominente verfielen dem Diablo. Hier tankt der heutige US-Präsident Donald Trump im Frühjahr 1995 seinen Diablo VT Roadster an einer Tankstelle in Florida – lange bevor er im gepanzerten Präsidentenkonvoi unterwegs war. Auch Prominente verfielen dem Diablo. Hier tankt der heutige US-Präsident Donald Trump im Frühjahr 1995 seinen Diablo VT Roadster an einer Tankstelle in Florida – lange bevor er im gepanzerten Präsidentenkonvoi unterwegs war.

Beim Team von DAVID Finest Sports Cars sorgt der Wagen offenbar selbst nach Wochen noch für Begeisterung. „Das gesamte Team war hellauf begeistert und beeindruckt von diesem Fahrzeug“, teilt das Autohaus auf Anfrage mit. Besonders die Kombination aus Klappscheinwerfern, Handschaltung und „rauem V12-Motor“ mache den Diablo zu einem Auto, „das so nie wieder gebaut wird“. In einem Wort würde man den Wagen als „Kunstwerk“ beschreiben.

1996 lies Jamiroquai den Diablo gegen zwei Ferraris in der Wüste Spaniens tanzen

Die Farbgebung des Autos weckt dabei sofort Erinnerungen an eines der berühmtesten Auto-Musikvideos aller Zeiten. In Jamiroquais „Cosmic Girl“ jagt ein violetter Diablo SE30 gemeinsam mit einem Ferrari F355 in „Berlinetta Black“ und einem Ferrari F40 in „Rosso Corsa“ durch die staubigen Landschaften Spaniens. Die tief stehende Sonne spiegelt sich im Lack, der Asphalt flimmert, die Zwölfzylinder jagen ihre Echos durch die Wüste. Der Refrain des Songs wirkt dabei fast wie eine Hymne auf den Diablo selbst: „From another galaxy / My heart’s at zero gravity / Putting me in ecstasy / She’s cosmic.“

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Der Wagen treffe „zielgruppenübergreifend auf ausschließlich positive Resonanz“, heißt es von DAVID Finest Sports Cars. Besonders jüngere, liquide Käufer würden sich zunehmend für derart exotische und individualisierte Fahrzeuge interessieren. Kaufen können sie dieses Exemplar allerdings nicht: Der Diablo bleibt vorerst lediglich als Leihgabe aus der Sammlung von JP Performance in Hamburg. Vergleichbare Modelle werden heute – je nach Historie und Zustand – häufig zwischen 250.000 und weit über 500.000 Euro gehandelt, seltene Sondermodelle teilweise deutlich höher.