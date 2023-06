Schlagermove 2023: Alles, was Fans (und Gegner) wissen müssen

Er ist bunt, wild und entweder liebt oder hasst man ihn: der Schlagermove! Am 8. Juli ist es wieder soweit. Der Schlagermove 2023 kommt nach Hamburg. Strecke, Zeiten, Partys, Toiletten – hier finden Sie alle Infos zu den Schunkel-Feierlichkeiten.

Schlagermove 2023: Die Party vor der Party

Wie jedes Jahr wird der Schlagermove mehrere Tage lang gefeiert. Offizieller Beginn ist zwar am 8. Juli auf dem Heiligengeistfeld, aber wer ihn nicht abwarten kann, der hat bereits am Freitag, den 7. Juli um 19 Uhr, die Möglichkeit die „Warm up Party“ ebenfalls auf dem Heiligengeistfeld zu besuchen. In drei Zelten, die alle ihr eigenes Thema haben, kann schon mal vorgefeiert werden. Performen werden Acts wie DJ Vossi und diverse Doubles von DJ Ötzi und Helene Fischer.

Schlagermove: Parade startet um 15 Uhr

Am Samstag um 15 Uhr ist es dann soweit. Der Schlagermove-Konvoi startet auf dem Heiligengeistfeld und beginnt seine Route in Richtung Landungsbrücken. Von dort aus fährt die kunterbunte Parade die St. Pauli Hafenstraße entlang, um über die Reeperbahn zum Heiligengeistfeld zurückzukehren. Dieses Jahr treten Künstler wie Olaf Henning, Michael Holm oder Markus Luca auf den Trucks auf. Wer selbst auf den bunten Wagen mitfahren will, kann Tickets unter https://schlagermove.de/der-move/trucks/ buchen.

Ein feierlicher Abschied

Alles muss mal ein Ende haben und so auch der Schlagermove. Doch ganz im Schlagermove-Stil kann der Abschied in der „Aftermove-Party“ gefeiert werden. Dies findet man am Samstag ab 17:30 Uhr auf dem Heilgengeistfeld. Hier kann zusammen mit Künstlern wie dem Chaos Team oder Rex Cordales bis spät in die Nacht das Ende des Schlagermoves zelebriert werden.

Schlagermove 2023: Diese Straßen werden gesperrt

Autofahrer aufgepasst! Damit der Schlagermove reibungslos ablaufen kann, wird die Polizei voraussichtlich am Samstag bereits ab 12 Uhr anfangen, Vollsperrungen rund um die Reeperbahn und den Fischmarkt zu errichten. Zuvor wird am Freitag ab 19 Uhr die Glacischaussee durchgehend gesperrt. Die Schlagermove-Veranstalter raten, für die Anreise zur großen Fete die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Routenübersicht des Schlagermoves 2023 in Hamburg Schlagermove.de Routenübersicht des Schlagermoves 2023 in Hamburg

Schlagermove 2023: Kampf gegen Wildpinkler

Eines der großen Probleme, die dem Schlagermove in Hamburg immer wieder Kritik einfängt, sind die Massen an Wildpinklern. Seit Jahren beschweren sich Anwohner von St. Pauli über übel riechende Gassen und das Urinieren vor der eigenen Haustür. Doch dieses Jahr versucht der Schlagermove dem entgegen zu steuern.

WC Übersichtsplan Schlagermove 2023 in Hamburg Schlagermove.de WC Übersichtsplan Schlagermove 2023 in Hamburg

Hierzu stellt der Veranstalter zusätzlich zu den 500 WC-Einheiten entlang der gesamten Party-Strecke, Mobilzaunurinale für die Männer und WC-Container mit Reinigungspersonal speziell für Frauen auf.