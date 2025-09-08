Pizza-Fans aufgepasst: Hamburgs beste Pizzerien bieten besondere Schnäppchen!

Pizza und Aperol für 16 Euro – das gibt es während der „True Italian Pizza Week“ vom 25. September bis 1. Oktober. 26 Hamburger Pizzerien nehmen mit eigenen Kreationen an dem Event teil.

Auf den Tisch kommen besondere Kreationen der beliebten Teigfladen: mit Steinpilzen, Waldbeeren und Pistazien oder Varianten mit Rotweincreme, karamellisierten Zwiebeln und Speck. Dazu gibt es einen Aperol Spritz oder das alkoholfreie Pendant Crodino Spritz. Ein Menü kostet 16 Euro – zur Auswahl stehen stets zwei Pizzen. Zum Vergleich: Eine einfache Margherita kostet in vielen Pizzerien 14 Euro, ein Aperol Spritz rund 8 Euro.

Pizzerien wollen zeigen: Qualitätspizza bleibt einen Restaurantbesuch wert

Hintergrund des Events: Essengehen ist teurer geworden, Gastronomen klagen über gestiegene Kosten. Besonders hochwertige Pizzerien leiden unter den hohen Kosten für Olivenöl, Mehl, Mozzarella und Tomaten – Zutaten, die lange Lieferketten durchlaufen und sich durch Zwischenhändler zusätzlich verteuern.

Die Karte zeigt, welche Pizzerien in Hamburg an der „True Italian Pizza Week" teilnehmen.

Während der „True Italian Pizza Week“ wollen die Pizzerien zeigen: Echte Qualitätspizza mit gesunden, authentischen Zutaten bleibt einen Restaurantbesuch wert. Die Aktion startete 2017 in Berlin und findet in diesem Jahr bereits zum fünften Mal in Hamburg statt – nach einer Pause im Vorjahr.

Mit dabei sind unter anderem Tazzi Pizza (St. Pauli), L’Antica Pizzeria da Michele (Ottensen), Pizza Puro (Hoheluft-Ost), Mission Pizza (u.a. Bahrenfeld), Bolle Pizza Sandwiches (u.a. Ottensen) und Pizza Mezzaluna (Hamburg-Altstadt). Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mehr Informationen gibt es hier. ™