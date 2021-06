Ist Ihr Stadtteil auch dabei?: Hier gibt’s die meisten Autos in Hamburg

Immer mehr Hamburger steigen aufs Fahrrad, um sich in der Stadt fortzubewegen. Trotzdem gibt es in der Stadt noch immer viele Autos. Das Statistikamt Nord hat ermittelt: Die meisten Pkw pro 1000 Einwohner sind im Südosten Hamburgs zugelassen – im ländlichen Stadtteil Tatenberg. Dort gibt es fast doppelt so viele Autos wie im Hamburger Durchschnitt.

Die meisten Blechkutschen sind in den eng beieinander liegenden Stadtteilen Tatenberg (587,3 Autos pro 1000 Bewohner) und Reitbrook (587) zugelassen. Danach folgen Allermöhe (584), Lemsahl-Mellingstedt (576), Spadenland (567), Altengamme (566), Ochsenwerder (566), Neuengamme (560), Wohldorf-Ohlstedt (551) und Kirchwerder (550) – allesamt eher dünn besiedelte Stadtteile. Zum Vergleich: im Hamburger Durchschnitt sind es 335 Autos pro 1000 Einwohner (Statistikamt Nord, Stand Januar 2020).

Hamburg: In diesem Stadtteil gibt es die wenigsten Autos

Und wo gibt es die wenigsten Autos in Hamburg? Ganz oben: Kleiner Grasbrook/Steinwerder im Hafengebiet, dort gibt es nur 117 Autos pro 1000 Einwohner. Auch in einer anderen Statistik bietet dieser Stadtteil übrigens eine Besonderheit, wie Sie hier lesen können.

Es folgen Hammerbrook (145), Billbrook (173), Veddel (177), Sternschanze (181), Harburg (195), Billwerder (195), St. Pauli (197), Borgfelde (198) und St. Georg (201).

PS: Ganz anders sieht diese Auflistung übrigens aus, wenn man nach der absoluten Zahl der Autos in den Stadtteilen geht. Dann führt nämlich Hamburgs bevölkerungsreichster Stadtteil Rahlstedt (36.520 Pkw, Stand Januar 2020), gefolgt von Billstedt (21.920) und Bramfeld (20.782).

Elektro-Autos: Hamburg hat bundesweit die meisten

Gerade erst hat eine Auswertung ergeben, dass Hamburg bundesweit die Elektro-Auto-Hauptstadt ist. Die Hansestadt hat die höchsten Anteile an Elektroautos und Plug-in-Hybriden innerhalb Deutschlands. Laut Kraftfahrtbundesamt beträgt ihr Anteil in Hamburg 1,26 Prozent.

Insgesamt sind in Hamburg 3395 dieser Wagen zugelassen (Stand: Januar 2020), die meisten gibt es in der Neustadt (390), Hammerbrook (160) und in der Altstadt (123).