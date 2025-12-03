Der Steilshooper „Affenfelsen“ mit seinen bis zu 9-stöckigen Hochhäusern ist in der ganzen Stadt ein Begriff. Die Bezirkspolitik in Wandsbek plant nun, das stark verdichtete Quartier um weitere Hochhäuser zu erweitern. Ein erster Vorstoß dazu war vor Jahren ausgebremst worden, weil Vereine, Kirche und Anwohner dagegen mobil gemacht hatten. Nun kommt überraschend eine Neuauflage.





