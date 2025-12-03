mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Leere Fläche am Borchertring in Steilshoop

Auf dieser Fläche am Borchertring in Steilshoop sollen neue Hochhäuser entstehen. Foto: Marius Röer

  • Steilshoop

paidIst das sinnvoll? Hochhaus-Siedlung soll um weitere Hochhäuser wachsen

kommentar icon
arrow down

Der Steilshooper „Affenfelsen“ mit seinen bis zu 9-stöckigen Hochhäusern ist in der ganzen Stadt ein Begriff. Die Bezirkspolitik in Wandsbek plant nun, das stark verdichtete Quartier um weitere Hochhäuser zu erweitern. Ein erster Vorstoß dazu war vor Jahren ausgebremst worden, weil Vereine, Kirche und Anwohner dagegen mobil gemacht hatten. Nun kommt überraschend eine Neuauflage.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test