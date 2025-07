Vier Meter hohe hölzerne Türen, historische Bücher bis unter die Decke und eine zierliche Wendeltreppe, die gerade mal groß genug für einen Hauselfen zu sein scheint. Dieser wunderschöne alte Raum könnte in einem der vielen Türme von Hogwarts liegen – aber er befindet sich in einem historischen Bauwerk am äußersten Rand von Hamburg.