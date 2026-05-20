Israel-Fahne öffentlich verbrannt – jetzt weht der Davidstern am Hamburger Rathaus

Es ist ein Skandal, der weit über Hamburg hinaus für Aufsehen sorgte: Am Samstag wurde bei einer pro-palästinensischen Demonstration auf dem Rathausmarkt von mutmaßlich linken Demonstranten eine Israelfahne angezündet. Als Reaktion darauf wird heute ab etwa 15.10 Uhr die israelische Flagge am Rathaus gehisst.

„Am 16. Mai wurde auf dem Hamburger Rathausmarkt eine israelische Flagge öffentlich verbrannt. Dieses abstoßende Bild darf nicht unwidersprochen stehenbleiben“, heißt es in einer Presseerklärung der Bürgerschaft. Der Vorschlag, die Israel-Fahne am Hamburger Rathaus zu hissen, sei aus den Reihen der Bürgerschaftsfraktionen gekommen, so Luisa Wellhausen aus der Bürgerschaftspressestelle. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) habe dem ausdrücklich zugestimmt. Daraufhin habe sie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) darum gebeten, alles Notwendige zu veranlassen.

Der Davidstern in Flammen: Während der sogenannten „Nakba“-Demo am Samstag haben Unbekannte vor dem Hamburger Rathaus eine Israel-Fahne in Brand gesteckt. Youtube Der Davidstern in Flammen: Während der sogenannten „Nakba“-Demo am Samstag haben Unbekannte vor dem Hamburger Rathaus eine Israel-Fahne in Brand gesteckt.

Die Fahne wird während der Bürgerschaftssitzung vor dem Rathaus wehen, später dann wieder eingeholt, so Wellhausen.

Eine Gruppe Hamburger Bürger hatte ein Zeichen gegen Antisemitismus gefordert

Am Dienstag hatte eine Gruppe von Hamburger Bürgern einen Brief an die Bürgerschaftspräsidentin, den Bürgermeister und die Zweite Bürgermeisterin geschrieben. Ihre Forderung: Hamburg solle die israelische Flagge nicht nur für einen Moment, sondern „eine dem angemessene Zeit lang“ am Rathaus wehen lassen. Die Dauer solle sich nach Ansicht der Unterzeichner am einwöchigen pro-palästinensischen Camp „Bridges of Resistance“ orientieren, das vergangene Woche auf der Moorweide stattfand und bundesweit für Diskussionen sorgte.

Rechtsanwältin Dr. Christiane C. Yüksel vor dem Hamburger Rathaus, im Hintergrund die Israel-Flagge. Yüksel gehört zu einem Kreis von Bürgern, die gefordert hatten, die Fahne am Rathaus zu hissen – als Zeichen gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels. privat Rechtsanwältin Dr. Christiane C. Yüksel vor dem Hamburger Rathaus, im Hintergrund die Israel-Flagge. Yüksel gehört zu einem Kreis von Bürgern, die gefordert hatten, die Fahne am Rathaus zu hissen – als Zeichen gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels.

Die Unterzeichner fordern ein klares Signal „gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels“. „Die Flaggenverbrennung hat dem Image Hamburgs als weltoffene, tolerante und freie Stadt schwer geschadet“, heißt es weiter. Das Anzünden der Fahne sei „der symbolische Höhepunkt einer Woche der Delegitimierung des Existenzrechtes des Staates Israel“ gewesen.

Unterzeichnet wurde der Brief unter anderem von Rechtsanwalt Joachim Granzow, dem Journalisten Daniel Killy, der Schauspielerin Angelika Wedekind, dem Journalisten Wolf Achim Wiegand, dem Chemiker Prof. Dr. Volker Abetz sowie mehreren Wissenschaftlern, Pädagogen und Kulturschaffenden aus Hamburg. Auch die Hamburger Rechtsanwältin Dr. Christiane Yüksel gehört zu den Unterzeichnern.