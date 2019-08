Islamisten-Demo in Hamburg: Warum durften sich diese Frauen „vermummen“?

St. Georg -

In Deutschland gilt ein Vermummungsverbot bei Demonstrationen. Doch bei der Islamisten-Demo am Samstagabend in Hamburg griff die Polizei trotz diverser verschleierter Frauen nicht ein. Die MOPO fragte bei der Polizei nach den Gründen.

Rund 260 Demonstranten der Furkan-Gemeinschaft liefen durch die Hamburger Innenstadt. Die Männer vorweg, die Frauen abgetrennt hinterher. Teilweise waren die weiblichen Furkan-Anhänger jedoch so verschleiert, dass nur die Augen zu sehen waren.



Eigentlich ist das gesetzlich verboten – die Polizei griff jedoch zu keinem Zeitpunkt ein. Warum die Beamten vor Ort so gehandelt haben? Das konnte die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage der MOPO am Sonntagnachmittag noch nicht im Detail beantworten.



Ob die Beamten in einem solchen Fall einschreiten, liegt im Ermessen der Einsatzleitung. Möglich wäre, dass die Beamten durch ein paar Vermummte nicht das hohe Gut des Versammlungsrechts einschränken wollten.



Zudem treffen in diesem besonderen Fall auch die Religionsfreiheit und das Versammlungsgesetz aufeinander – bei den Frauen ist davon auszugehen, dass sie aus religiösen Gründen ihr Gesicht verbargen.

Vermummung auch bei Linken-Demos ein Problem

Auch auf Linken-Demos gibt es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstranten, wenn es um die Vermummung geht. Auf der diesjährigen 1. Mai-Demo wurde der Personen-Zug sogar mehrmals von den Beamten gestoppt, weil Teilnehmer gegen das Vermummungsverbot verstießen. MAW