Wie ein Zeit-Tunnel: Irres XXL-Kunstwerk im Westfield

Im Hamburger Westfield Center ist seit dem 22. April eine Installation des Berliner Künstlers Tomislav Topić zu sehen – und kostenfrei zugänglich! Die Installation wurde in Zusammenarbeit mit der Affenfaust Galerie realisiert. Dort gibt es noch mehr von Topić zu sehen.

„Aquarell“ – so heißt das Kunstwerk von Tomislav Topić, das an einen Zeittunnel erinnert. Die Installation ist im Hamburger Westfield Center im Überseequartier zu finden. Direkt vor Breuniger im überdachten Teil des Quartiers und somit für die Öffentlichkeit frei zugänglich.

Die Installation befindet sich direkt vor dem Breuninger im Westfield Center. Florian Quandt Die Installation befindet sich direkt vor dem Breuninger im Westfield Center.

Die Installation hat je nach Blickwinkel eine andere Wirkung auf den Betrachter. Besonders wirkt die Installation, wenn man sich direkt darunter positioniert und nach oben blickt: wie der Blick in einen Zeittunnel oder die Vier-Dimensionen-Szene aus dem Film Interstellar.

Tomislav Topić im Westfield und in der Affenfaust-Galerie zu sehen

Tomislav Topić ist ein international tätiger Künstler, bekannt für seinen abstrakten, ungegenständlichen Stil. Seine Arbeiten bewegen sich laut Mitteilung des Westfield Hamburg-Überseequartiers zwischen Malerei und Rauminstallation und zeichnen sich durch ein präzises Zusammenspiel von Farbe, Raum und Wahrnehmung aus.

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Topić realisierte bereits weltweit großformatige Arbeiten im öffentlichen Raum. Darunter Projekte in Frankreich und Dubai sowie in Metropolen wie Singapur, Peking, Shanghai und Mumbai. Zudem war er zuletzt auf der „Untitled Art Fair“ in Miami vertreten. Seit 11 Jahren arbeitet er mit der Affenfaust Galerie zusammen. Aktuell ist er außerdem Teil der Gruppenausstellung „Conjunction“, die am 24. April in der Affenfaust Galerie in Hamburg eröffnet. (kla)