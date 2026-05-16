Unfassbare Schlange am Jungfernstieg: Run auf ganz besondere Uhr

Die ersten haben die Nacht auf dem Jungfernstieg verbracht, am Samstagmorgen reichte die Schlange vor dem Hamburger Swatch-Store schon bis zum Rathausmarkt. „Royal Pop“ heißt der Grund des Wahnsinns-Ansturms: eine kleine bunte Taschenuhr, die Swatch gemeinsam mit Luxus-Hersteller Audemars Piguet auf den Markt bringt. Zum Verkaufsstart am 16. Mai flippen Uhren-Fans rund um die Welt aus.

Von Platz 50 meldete sich mitten in der Nacht Christian Orłowski (39) aus Wandsbek bei der MOPO: „Eine Gruppe aus Hamburg hat bereits einen Filmabend gestartet und schaut sich in gemütlicher Runde einen Film auf Netflix an, um die kalte Nacht bei gefühlten 6 Grad und ohne Windschutz direkt an der Binnenalster schneller hinter sich zu bringen.“ Und das alles für eine kleine, bunte Taschenuhr, die aber eine echte Geldanlage sein kann – denn die „Royal Pop“ ist limitiert.

Objekt der Begierde: Die „Royal Pop“ von Swatch und Audemars Piguet picture alliance/KEYSTONE | SALVATORE DI NOLFI Objekt der Begierde: Die „Royal Pop“ von Swatch und Audemars Piguet

Mit heißen Getränken und Suppe halten die Sammler sich bei Laune – und: „Mit Gesprächen über die Gewinnsteigerung der Uhr.“ 385 Euro kostet die „Royal Pop“, die ab dem 16. Mai weltweit nur in ein paar ausgewählten Stores angeboten wird – gewinnbringender Weiterverkauf an Sammler und Liebhaber ist also garantiert.

Irre: Plätze im vorderen Teil der Schlange wurden für hunderte Euro angeboten Christian Orłowski hfr Irre: Plätze im vorderen Teil der Schlange wurden für hunderte Euro angeboten

In Hamburg, schreibt Orłowski, wurden kurz nach Mitternacht bereits die ersten Plätze in der Nähe des Eingangs für mehrere Hundert Euro verkauft, um sich mit großer Sicherheit eine der begehrten Uhren zu sichern: „Es sind sogar mehrere Personen aus dem Ausland angereist, vorzugsweise aus der Ukraine und Russland, weil die dortigen Märkte ja westlichen Sanktionen unterliegen.“

„Royal Pop“ von Swatch und Audemars Piguet

Zwei Securitymitarbeiter kontrollieren den Eingang und die Schlange in der Nacht in regelmäßigen Abständen, filmen die Wartenden auch, was nicht alle okay finden, wie Christian Orłowski berichtet: „Die Security erklärte, dass beim Einlass das Videomaterial ausgewertet wird, um zu verhindern, dass Leute, die nicht die ganze Nacht in der Kälte ausgeharrt haben, morgens einfach als Erste in den Laden gehen.“

Am Ende, meldete Christian Orłowski, seien die meisten der Wartenden aber leer ausgegangen, die vorrätigen Uhren hätten nur für einen Bruchteil der Menschen in der Schlange gereicht: Gegen Mittag seien alle Exemplare des Hamburger Stores ausverkauft gewesen.

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Weltweit drehten die Fans wegen der „Royal Pop“ durch. In Zürich etwa campierten rund 600 Menschen vor dem Swatch-Store im öffentlichen Bereich des Flughafens. Es gab aber nur 50 Uhren, was zu so einem Tumult führte, dass der Laden geschlossen und die Polizei gerufen werden musste. Ein TikToker verkündete: Er habe sich, als er die lange Schlange sah, ein Flugticket gekauft und in dem Swatch-Laden hinter der Sicherheitsschleuse eine der begehrten Uhren ergattert.